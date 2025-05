Kia Nederland verkoopt 500.000e auto

Met de slogan "Kia rijdt een klasse rijker" zette het merk zich in 1993 neer als een prijsbewust alternatief. In het eerste jaar werden 143 Sephia's verkocht. Kia stond op plek 34 van de Nederlandse verkoopranglijst, boven Porsche, onder FSO. Toen de Sephia in 2001 plaatsmaakte voor zijn opvolger, de Kia Cerato, stond de teller op 3.193 verkochte exemplaren. In 1994 breidde Kia het aanbod uit met de Sportage, één van de grondleggers van het SUV-tijdperk. De eerste generatie was nog een echte terreinwagen, met reservewiel op de achterklep en standaard vierwielaandrijving.

Van het grote aantal modellen dat Kia sinds 1993 in Nederland introduceerde, springen er drie uit als echte publieksfavorieten. De Picanto voert de lijst aan met 160.126 registraties, gevolgd door de Niro met (72.050 exemplaren). Deze veelzijdige Kia was de best verkochte auto van Nederland in 2020 en 2021 en de op één na best verkochte in 2024. De Sportage is met 54.782 stuks het succesnummer in het SUV-segment. Ook modellen als de Rio, Stonic, Ceed, Sorento en Carens speelden een grote rol in de groei van het merk.

Met de elektrische modellen zoals de EV6, EV9 en EV3 bewees Kia zich opnieuw als pionier in het veranderende mobiliteitslandschap. De nieuwste EV's van Kia zijn niet alleen grote verkoopsuccessen, maar krijgen ook internationaal erkenning met gerenommeerde prijzen. Zo was de EV6 de Europese Auto van het Jaar in 2022 en zijn zowel de EV9 als EV3 uitgeroepen tot World Car of the Year van respectievelijk 2024 en 2025. Door continu in te spelen op de tijdgeest en vooruit te denken, vindt Kia zichzelf keer op keer opnieuw uit, met steeds meer impact.

De marktleider in 2022 en 2024 zet ook in 2025 de toon. Kia passeerde dit jaar voor het eerst de grens van 10.000 registraties in een eerste kwartaal. In de eerste vier maanden van dit jaar bezette Kia de volledige top drie van bestverkochte auto's: de nieuwe EV3 leidt met 4.872 registraties, gevolgd door de Picanto (2.630) en de Niro (2.444).