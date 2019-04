Kia

Kia Motors werkt samen met K-Pop-groep

26 april 2019 | Kia Motors is in 2019 de titelsponsor van de wereldtournee van de K-Pop-sensatie BLACKPINK. Door het partnerschap met de meidengroep wil Kia Motors een jongere doelgroep bereiken. BLACKPINK is een Koreaanse meidengroep die in 2016 debuteerde bij het K-Pop-label YG Entertainment. BLACKPINK is de meidengroep met wereldwijd de meeste abonnees op YouTube. K-Pop (Korean Pop) is een mix van elektronische, hiphop-, pop-, rock- en r&b-muziek, met allerlei audiovisuele elementen.