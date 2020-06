Kia lanceert UVO Connect Phase II

22 juni 2020 | Kia komt met een grote update van UVO Connect. Het vernieuwde 'Phase II'-systeem biedt een aantal nieuwe functies en online diensten en werkt op basis van extra nauwkeurige data. UVO Connect 'Phase II' wordt in de loop van dit jaar uitgerold in Europa.

Een van de nieuwe functies van het UVO Connect is 'Online Navigation'. Deze service maakt gebruik van cloud-gebaseerde verkeersgegevens (realtime en historisch) om beter te kunnen voorspellen. Het resultaat: een nauwkeuriger beeld van reistijden en geschatte aankomsttijden. Dit nieuwe systeem van Kia onderscheidt zich van conventionele navigatiesystemen, die alleen vertrouwen op de routeplanner van de auto en realtime verkeersinformatie om reistijden in te schatten.

Het nieuwe 'Last Mile Navigation' helpt Kia-rijders bij het verder navigeren naar de eindbestemming, nadat ze hebben geparkeerd en hun auto hebben achtergelaten. Deze functie is een oplossing voor bijvoorbeeld navigatie in steden waar parkeergarages vaak op enige afstand van winkels, cafés en restaurants liggen.

Zodra de motor is uitgezet, stuurt het systeem een push-melding naar de UVO-app op de smartphone van de gebruiker als de eindbestemming zich bevindt op een afstand tussen 200 meter en 2 kilometer. Met de app hebben gebruikers toegang tot Google Maps om hun reis te voet te vervolgen. De app biedt ook een augmented reality-functie, 'AR Guidance', die de camera van de smartphone opent en het navigatiebeeld combineert met richtingspijlen in augmented reality.

De vernieuwde UVO-app biedt ook 'User Profile Transfer' waarmee Kia-rijders hun gebruikersprofiel kunnen inzien en veranderen via hun smartphone. Dit geldt onder meer voor de instellingen van de radio, het navigatiesysteem en de Bluetooth-verbinding. Bij het starten van de auto wordt de gebruiker begroet met de voorkeursinstellingen. Het nieuwe systeem kan ook een back-up maken van de voorkeursinstellingen en deze via de cloud van de ene Kia naar de andere overzetten. Deze functie is extra bedoeld voor bijvoorbeeld fleetowners, of gezinnen met meer dan één Kia en die regelmatig wisselen van auto.

Een nieuwe functie die wordt ontwikkeld voor UVO Connect Phase II is de 'Valet Parking Mode'. Met deze functie kunnen eigenaren hun Kia op afstand in de gaten houden wanneer hij door iemand anders wordt bestuurd en kan het systeem worden vergrendeld om persoonlijke gegevens, zoals navigatiebestemmingen te beschermen. De eigenaar heeft via de UVO-app onder meer inzicht in de locatie, reistijd, rijafstand en topsnelheid van de auto, wanneer deze door een ander wordt gereden.

Voor de Kia Live Services gaat het nieuwe Phase II UVO Connect putten uit de data van een breder scala van aanbieders, voor nauwkeurigere informatie. In plaats van beperkt te zijn tot één dataprovider, zal Kia Live Services de data van een reeks gespecialiseerde aanbieders samenbrengen voor onder meer verkeers- en parkeerinformatie, actuele brandstofprijzen, beschikbare EV-oplaadpunten en weersvoorspellingen. In een aantal landen kan met het systeem ook online worden gezocht naar POI's en flitspaalinformatie.

De eerste Europese Kia-modellen die de nieuwe UVO Phase II-functies krijgen, worden in de loop van 2020 geïntroduceerd, in lijn met geplande modeljaarupdates.

