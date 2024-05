Kia lanceert Flex

Het in samenwerking met ALD Automotive ontwikkelde Kia Flex neemt een plaatsin tussen traditionele autohuur en private lease. Het afsluiten van een KiaFlex-abonnement gebeurt volledig online, waarbij het gewenste model, delooptijd, de kilometrage en de leverende dealer kunnen worden gekozen. Degoedkeuring van de aanvraag vindt binnen één werkdag plaats.

Kia Nederland onderscheidt zich met Kia Flex door uitsluitend nieuweKia-modellen uit voorraad aan te bieden. Daardoor is een korte levertijd van 3tot 5 weken mogelijk. Bij Kia Flex zijn alle aandrijflijnen van het merkvertegenwoordigd; van benzine tot hybride en van plug-in hybride tot volledigelektrisch. Flex-rijders kunnen momenteel kiezen tussen de Kia Picanto(benzine), de Kia Stonic (mild-hybride), de Kia Sportage (hybride en plug-inhybride) en de volledig elektrische Kia Niro. Alle modellen zijn verkrijgbaarals rijk uitgeruste DynamicLine of DynamicPlusLine.

Klanten stappen altijd in een gloednieuwe auto, met de keuze voor eenmaandelijks kilometrage tussen 500 en 2.500 kilometer. Aan het einde van delooptijd van 6 of 9 maanden, hebben Kia Flex-rijders drie keuzes: de Kiainleveren, een nieuw abonnement afsluiten of het contract maandelijks verlengentot een maximale looptijd van 12 maanden. Onderhoud, wegenbelasting enverzekering zijn uiteraard in het maandbedrag opgenomen en mobiliteit wordtgegarandeerd door vervangend vervoer mits de reparatie langer duurt dan 24 uur.Instappen kan vanaf € 379 per maand, met de Kia Picanto.