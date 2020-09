Kia lanceert Europese publieke laadservice

30 september 2020 | Kia Motors lanceert KiaCharge, een pan-Europese geïntegreerde en openbare laadservice. Hiermee krijgen Kia-rijders met een elektrische auto of plug-in hybride eenvoudig toegang tot één van de grootste laadnetwerken van Europa waarbij met één app en één pas kan worden geladen en betaald.

KiaCharge biedt toegang tot een groot aantal laadpunten in heel Europa, inclusief AC- en DC-laders. Dankzij eRoaming kunnen klanten hun elektrische auto in heel Europa laden zonder dat er aanvullende abonnementen op verschillende providers noodzakelijk zijn, zodat de betalingen via één enkele maandelijkse factuur kunnen plaatsvinden.

KiaCharge biedt via eRoaming toegang tot een uitgebreide openbare laadservice in heel Europa. eRoaming maakt het mogelijk om in Europa bij vele verschillende laadstations te laden zonder dat er aanvullende abonnementen met andere aanbieders nodig zijn.

De nieuwe laadservice biedt inzicht in onder andere tarieven, de laadnetwerkkaart en accountbeheer. Daarnaast zijn er iOS- en Android-apps, die routeplanning mogelijk maken om gebruikers te helpen laadstations gemakkelijk te vinden op hun eindbestemming of langs een route. De beschikbare oplaadpunten zijn ook eenvoudig te zoeken met behulp van het infotainmentsysteem van de auto.

KiaCharge wordt in september en oktober 2020 in zeven Europese markten geïntroduceerd: te beginnen met Italië, Polen en Spanje, gevolgd door Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. De service zal in het vierde kwartaal van 2020 voor Britse klanten worden geactiveerd. Kia is van plan het programma in de nabije toekomst uit te breiden naar meer landen.

Kia Motors Nederland heeft vorig jaar al zeer uitgebreide laadservices geïntroduceerd in ons land, dat voorop loopt in Europa op het gebied van elektrisch rijden. Samen met partner Plugsurfing biedt Kia Motors Nederland verschillende laaddiensten aan waarmee tot bij 200.000 laadpunten in Europa geladen kan worden tegen scherpe tarieven. In de Kia Public Charging app biedt Kia haar klanten ook de mogelijkheid om te abonneren op een exclusieve oplaadservice. Voor € 9,99 per maand kan de elektrische Kia-rijder tegen een vast scherp tarief per kWh laden in Nederland. Het tarief bij AC-oplaadpunten is € 0,24 per kWh en bij DC-oplaadpunten € 0,53 per kWh. Tarieven zijn inclusief BTW. Kia maakt daarnaast, samen met installatiepartner Abel&co, verschillende laadoplossingen voor thuis of op kantoor mogelijk.

