Kia lanceert Emergency Vehicle Approaching

Deze vehicle-to-everything toepassing (V2X) bouwt voort op de bestaande reeks Advanced Driver Assistance Systems van Kia. Met deze technologie worden slimme auto's geïntegreerd in een geavanceerde verkeersinfrastructuur waarmee de veiligheid verder wordt verhoogd. Kia is samen met Hyundai de eerste autofabrikant die EVA in Europa beschikbaar maakt. De techniek was al langer beschikbaar in TomTom navigatie.

Kia nam deel aan het driejarig project als onderdeel van het Safety Priority Services-initiatief van de Nederlandse overheid. Als onderdeel van deze samenwerking leverde Kia ook het Safety-Related Traffic Information (SRTI), een systeem dat waarschuwingen geeft over gevaarlijke situaties, kortdurende wegwerkzaamheden en onverwachte wegafsluitingen. Binnen het project zijn ook extra in-car meldingen geïntegreerd om de naleving van verkeersregels, zoals snelheidslimieten en rijstrookafsluitingen, te verbeteren. Deze functies worden toegevoegd aan het bestaande infotainmentsysteem van de modellen van Kia, waarmee bestuurders nog meer inzicht in de verkeerssituatie krijgen.

Het Safety Priority Services-initiatief van de Nederlandse Overheid heeft een groot aantal partners samengebracht, waaronder de ANWB, Be-Mobile (Flitsmeister), Kia, Hyundai, INRIX en TomTom. Uit een eindonderzoek naar de impact van de nieuwe technologie bleek dat 85% van de respondenten dankzij de nieuwe technologieën een verbeterde verkeersveiligheid ervoer.

Het ontwikkelen van duidelijke meldingen die niet afleiden, was een belangrijk uitgangspunt tijdens de ontwikkeling van EVA. Traditionele sirenes kunnen bestuurders verwarren over de richting van een naderend hulpvoertuig, wat hun reactie vertraagt. De EVA-technologie van Kia lost dit op door nauwkeurig aan te geven welk type hulpvoertuig eraan komt en vanuit welke richting. Uit een enquête bleek dat alle bestuurders die de EVA-waarschuwing ontvingen de naderende ambulance visueel herkenden en dat 84% direct plaats maakte.

Kia heeft een intentieverklaring ondertekend met de Nederlandse overheid om de samenwerking op het gebied van verkeersveiligheid en slimme mobiliteitsoplossingen voort te zetten. Kia Nederland maakt op korte termijn een over-the-air update beschikbaar om de hiervoor geschikte Kia-modellen uit te rusten met de EVA-technologie. Het merk is ook van plan deze dienst in de toekomst naar andere landen uit te breiden.