Kia lanceert CarPay

28 oktober 2024 - Kia lanceert CarPay, een betaalservice van het merk, waarmee klanten kunnen betalen voor producten en diensten. De eerste via CarPay beschikbare dienst is Parkopedia, waarmee Kia-rijders in Europa gemakkelijk parkeerplaatsen kunnen vinden en er automatisch voor kunnen betalen via het navigatiescherm van de auto.