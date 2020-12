Kia lanceert 3 nieuwe GT-Line Editions

21 december 2020 | Kia lanceert drie nieuwe GT-Line Editions op basis van de Ceed, Ceed Sportswagon én ProCeed. De speciale modellen hebben het design van de sportieve GT-Lines en koppelen de 'Business Approved' standaarduitrusting aan speciale prijzen, een lage bijtelling en gunstige leasetarieven. De GT-Line Editions zijn met verschillende aandrijflijnen te bestellen waaronder de gloednieuwe 1.5 T-GDI met DCT7-automaat en 48-volt Mild-Hybrid-technologie.

De GT-Line Editions zijn onder meer voorzien van een 10,25 inch full-map navigatiesysteem met UVO Connect en Kia Live Services, Apple CarPlay en Android Auto voorbereiding, parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, dual zone climate control, cruise control en licht- en regensensoren. Ze bieden ook assistentiesystemen zoals autonome noodremassistentie (AEB), actieve rijbaanassistentie (LKAS), vermoeidheidsherkenning (DAW) en grootlichtassistentie (HBA) aan. De uitvoeringen met DCT7-automaat zijn verder voorzien van drive mode select en schakelflippers aan het stuurwiel.

De GT-Lines zijn voorzien van speciale sportieve bumpers, side skirts en grille, privacy glass en 17-inch lichtmetalen GT-Line velgen. De buitenspiegels en verschillende andere carrosseriedelen zijn gespoten in hoogglans zwart. Vanbinnen onderscheiden ze zich met de zwarte hemelbekleding, het lederen D-shaped stuurwiel en de GT-Line bekleding met zilveren stiksels en logo's.

De GT-Line Editions zijn te bestellen met meerdere aandrijflijnen, te beginnen met de 88 kW / 120 pk sterke 1.0 T-GDi. Een primeur voor alle drie de modellen is de nieuwe 117 kW / 160 pk sterke 1.5 T-GDi benzinemotor, die in combinatie met de DCT7-automaat ook is voorzien van 48-volt Mild-Hybrid-technologie.

De nieuwe GT-Line Editions zijn per direct te bestellen bij de Kia-dealer. Ze zijn dermate rijk uitgerust dat naar wens alleen nog een glazen schuif-/kanteldak (€ 895,-) of metallic lak (€ 695,-) aangevinkt kan worden. De Ceed 1.0 T-GDi met handgeschakelde transmissie met 6 versnellingen is leverbaar vanaf € 26.495,- en de eveneens handgeschakelde 1.5 T-GDi vanaf € 27.995,-. De MHEV-uitvoering met DCT7-automaat is er vanaf € 29.995,- (1.5 T-GDi). Voor de Ceed Sportswagon geldt een meerprijs van € 1.000,- en voor de ProCeed € 2.000,-. Private Lease is mogelijk vanaf € 409,- per maand.

Net als elke Kia worden ook deze limited editions standaard geleverd met een garantie van 7 jaar of 150.000 km.

Kia introduceert Sportage Black Edition

17 december 2020

5 EuroNCAP sterren voor Kia Sorento

9 december 2020

Nieuwe motoren voor Kia Ceed 2021

25 november 2020

Kia Sorento PHEV kost 49.595 euro

23 november 2020