Kia kondigt nieuwe conceptcar aan

27 februari 2019 | Kia geeft nieuwe beelden vrij van zijn wereldprimeur op de Autosalon van Genève 2019: een nieuwe vierdeurs concept car met volledig elektrische aandrijving. De officiële onthulling is op 5 maart op de stand van Kia. Dit concept is de eerste puur elektrische vierdeurs personenauto van Kia, die in hoge mate de weg naar de opwindende wereld van elektrificatie visualiseert; duidelijk niet ontworpen volgens de binnen de industrie heersende kijk op elektrische voertuigen. Dit ontwerp combineert stijlelementen van een gespierde SUV met de ranke en atletische lijnen van een gezinsauto en de veelzijdigheid en ruimte van een crossover.

"Bij automotive design draait alles om het prikkelen van de zintuigen en om het hart net wat sneller te laten kloppen. Wij zien absoluut geen reden waarom dat anders zou zijn wanneer de auto van elektrische aandrijving is voorzien", zegt Gregory Guillaume, Vice President of Design van Kia Motors Europe. "Ons volledig elektrische concept zet dan ook je hart in de hoogste versnelling en dit ontwerp geeft ook een indruk van onze allesomvattend en emotionele kijk op elektrificatie."

Bij design van Kia staat de mens altijd centraal, legt Guillaume uit: "Veel autoproducenten hebben het bij elektrische auto's over zaken als actieradius, verbruik en prestaties. Eigenlijk net zoals bij auto's met een verbrandingsmotor. Kia is trots op de slogan 'Power to Surprise' en daarom willen wij weg van een puur rationele kijk en focussen we meer op emotie. Wij kiezen voor een warme en menselijke benadering van elektrificatie."

De 'tiger nose' grille van Kia is op slimme wijze verwerkt om deze concept car een krachtig ogende en verlichte 'tiger mask' te geven. Die omcirkelt de koplampunits. Daarmee ontstaat een herkenbare verlichtingssignatuur, die direct laat zien dat dit een Kia is voor de toekomst.

De voorruit is doorgetrokken in het dak, wat zorgt voor een ruimtelijk gevoel. De oplopende hoge schouderlijn van de carrosserie en de smalle zijruiten worden extra geaccentueerd door een duidelijk in het oog springende dynamische, vloeiend aflopende daklijn.

Guillaume en zijn team hebben sterk gefocust op maximale interieurruimte op basis van een specifiek voor elektrische aandrijving ontwikkelde chassisarchitectuur. Het dashboard valt op door 21 individuele schermen van ultrahoge resolutie. Deze zijn met elkaar gesynchroniseerd in een curve bovenlangs het dashboard.

"Ik ben ervan overtuigd dat onze onorthodoxe benadering van elektrificatie de verbeelding prikkelt", zeg Guillaume. "Het maakt het voor ons mogelijk een toekomst te verbeelden waar innemende en dynamische auto's zoals deze integraal deel uitmaken van onze mobiliteitsbehoeften. En de boodschap is duidelijk; het is tijd om onze verbeelding de vrije loop te laten. De eerste stap is instappen!"