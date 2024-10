Kia introduceert vloermat van Great Pacific Garbage Patch

Het ontwerp van de speciaal voor de EV3 ontworpen kofferbakmat is geïnspireerd door de 'Opposites United' designfilosofie van het merk en doet met zijn geometrische golfpatroon denken aan watergolven en de manier waarop The Ocean Cleanup het plastic uit de oceaan wint. Het item is gemaakt van 40% gerecycled oceaanplastic en is volgens Kia net zo duurzaam, beschermend en functioneel als een conventionele kofferbakmat. De mat is ook voorzien van een QR-code, die linkt naar een website met informatie over de ontwikkeling van het product en de samenwerking met The Ocean Cleanup.

Sinds het begin van de zevenjarige samenwerking die van start is gegaan in 2022 hebben Kia en The Ocean Cleanup onvermoeibaar samengewerkt aan manieren om plastic afval uit de GPGP om te zetten in duurzame, praktische producten. Vanwege de unieke eigenschappen van het oceaanplastic dat wordt opgevist, omvat de eerste fase van het productieproces het sorteren, recyclen en verwerken van het plastic om te voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen van Kia.

De materialen die The Ocean Cleanup uit de oceaan haalt zijn doorgaans moeilijker te recyclen. Dit betekent dat het plastic een Chain of Custody Standard moet ondergaan om de traceerbaarheid en materiaalintegriteit te verifiëren. Als onderdeel van de duurzaamheidsstrategie past Kia proactief gerecycled plastic en andere milieuvriendelijke materialen toe in de nieuwste modellen. Dit geldt onder andere voor de EV9, het volledig elektrische topmodel, waarin gerecyclede visnetten zijn verwerkt voor de vloerbekleding en gerecyclede plastic flessen zijn gebruikt voor de bekleding van de stoelen.

Kia wil het gebruik van duurzame materialen in toekomstige producten verhogen en specifiek de toepassing van gerecycled plastic in voertuigen verhogen tot meer dan 20% in 2030.