Kia introduceert Virtual Reality Design Evaluation System

18 december 2019 | Kia Motors Corporation en Hyundai Motor Company hebben een nieuw virtual reality (VR) ontwerpevaluatiesysteem geïmplementeerd op het wereldwijde hoofdkantoor van de merken. Het nieuwe systeem, geïntroduceerd in het Namyang Research and Development Centre in Zuid-Korea, verbetert en versnelt de ontwikkelingsprocessen door de inzet van VR-technologie.De technologie maakt gebruik van verschillende ontwikkelingstoepassingen, waarmee teams van ontwerpers en ingenieurs kwaliteitsbeoordelingen voor voertuigontwerp en ontwikkelingsverificatieprocessen kunnen uitvoeren.

Het nieuwe systeem maakt deel uit van een investering van 15 miljard KRW ( $12,8 miljoen) in het Namyang Research and Development Centre, aangekondigd door Hyundai en Kia in maart 2019. Met de volledige implementatie van de virtuele processen tijdens de ontwikkelings- en pre-productiefase, verwachten Hyundai en Kia een vermindering van 20% van de ontwikkelingstijden van voertuigen en een verlaging van 15% van de jaarlijkse ontwikkelingskosten te kunnen realiseren.

"Het virtuele ontwikkelproces is een noodzakelijke stap om snel en behendig te reageren op de behoeften van klanten en paradigmaverschuivingen binnen de automobielindustrie", zegt Albert Biermann, hoofd Research and Development voor Hyundai Motor Group. "Met onze nieuwe virtuele processen zullen we de kwaliteit en winstgevendheid verbeteren en uiteindelijk de investeringen in R&D verhogen om ons concurrentievermogen in toekomstige mobiliteit te waarborgen."

Verwacht wordt dat deze nieuwe virtuele technologieën niet alleen de ontwikkelingskosten zullen verlagen, maar ook de winstgevendheid zullen verhogen en een cyclus van continu toenemende R&D investeringen voor Hyundai en Kia gaan faciliteren.

Met VR-headsets kunnen de voertuigontwerpers en -ingenieurs virtueel ontwikkelingssimulaties invoeren, waarbij 36 bewegingssensoren de locaties en bewegingen van alle gebruikers detecteren en volgen, zodat iedereen nauwkeurig en real time kan deelnemen. Het nieuwe VR-ontwerpevaluatiesysteem kan momenteel maximaal 20 gelijktijdige gebruikers ondersteunen, waardoor nog meer samenwerking tussen teams mogelijk is.

Als gevolg hiervan biedt de nieuwe geavanceerde faciliteit de ontwerpers van de individuele merken de mogelijkheid om een veelvoud aan ontwerpconcepten eerder in het ontwikkelingsproces en op manieren te beoordelen die voorheen fysiek onmogelijk waren. Het systeem simuleert interieur- en exterieurelementen, verlichting, kleuren en materialen, en zelfs virtuele omgevingen.

Hyundai heeft dit systeem voor het eerst gebruikt tijdens de ontwikkeling van de HDC-6 NEPTUNE Concept Class 8, een heavy-duty truck, die is onthuld op een Noord-Amerikaanse bedrijfswagenshow in oktober 2019. Kia gaat de ontwerpevaluatiemogelijkheden van de faciliteit gebruiken voor de ontwikkeling van toekomstige modellen. Kia en Hyundai plannen samen bovendien om op afstand VR-ontwerpevaluatiemogelijkheden te ontwikkelen die een real time samenwerking mogelijk maken tussen de ontwerpcentra van elk merk in Europa, Amerika, China en India. De merken gaan dit nieuwe proces mede mogelijk maken door het gebruik van AR (Augmented Reality) technologie.

Kia en Hyundai hebben in maart 2019 een nieuw ontwerpkwaliteitsverificatiesysteem opgezet met behulp van VR. Met behulp van driedimensionale Computer Aided Design (CAD) gegevens, verzameld uit elke fase van het voertuigontwikkelingsproces, kunnen de merken snel en nauwkeurig de kwaliteit van elk ontwerp in virtuele omgevingen beoordelen. Het VR-kwaliteitscontrolesysteem is niet alleen 100 procent nauwkeurig, maar maakt nu ook gedetailleerde prestatie-evaluaties mogelijk.

VR verificatieprocessen tonen ook een potentieel voor het ontwikkelen van veiligheidstechnologieën, aangezien voertuigen in vele verschillende gesimuleerde omgevingen en situaties kunnen worden getest. Deze omgevingen omvatten onder andere snelwegen, stedelijke wegen, heuvels, tunnels en omstandigheden met weinig licht. VR stelt de voertuigontwikkelingsteams van Kia en Hyundai ook in staat om de werking van individuele voertuigonderdelen te simuleren, zoals deuren, kofferdeksels, motorkappen en ruitenwissers. Bovendien stelt het systeem teams in staat om de voertuigergonomie en aerodynamica efficiënter te testen.

Hyundai en Kia zijn ook van plan om VR-technologieën verder te introduceren in de productie- en assemblagelijnen om een meer ergonomische, efficiënte en veilige werkomgeving te creëren. Kia en Hyundai werken aan virtuele ontwikkelingsprocessen in de productplanning om hoogwaardige voertuigen te bouwen die hun reputatie op het gebied van klantgerichtheid opnieuw bevestigen.

In eerste instantie zullen virtuele modellen worden geformuleerd met behulp van gegevens die gebaseerd zijn op een R&D-systeem om zo de marktvraag te analyseren. Het model wordt vervolgens virtueel geverifieerd, waardoor geharmoniseerde en nauwkeurige designdoelen kunnen worden vastgesteld op basis van de eisen van de klant.

Waar eerdere kwaliteitscontroleprocessen begonnen met de productie van een testvoertuig, kan dit proces nu praktisch worden voltooid tijdens de pre-productiefase. Kwaliteitscontrole met behulp van virtuele modellen en technieken in vroege ontwerpfasen zal uiteindelijk de kwaliteitscontrole van echte voertuigen verbeteren.

Verdere toepassingen voor virtuele digitale dubbele verificatie zullen ervoor zorgen dat VR intensief wordt gebruikt bij de ontwikkeling van toekomstige mobiliteitsoplossingen, zoals autonoom rijden. Deze virtuele verificatieprocessen beloven de ontwikkelings- en implementatiefasen aanzienlijk te versnellen, waardoor het bedrijf sneller kan reageren op het snel veranderende mobiliteitslandschap.