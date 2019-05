Kia introduceert laadoplossingen

28 mei 2019 | Kia maakt de aanschaf van elektrische auto's, zoals de onlangs geïntroduceerde e-Niro, extra aantrekkelijk. Het merk biedt namelijk ook zelf laadoplossingen en alles wat daarbij hoort.

Kia maakt de keuze voor een elektrisch aangedreven model nu aantrekkelijker door klanten een volledige laadoplossing te bieden. Via de Kia-dealer wordt naast een elektrisch aangedreven Kia ook het laadpunt aangeboden, inclusief de installatie en het onderhoud. Het optionele abonnement voor het opladen en de bijbehorende laadsleutel met smartphone app maakt het rijden van een elektrisch aangedreven Kia eenvoudiger.

Kia biedt deze laadoplossingen van A tot Z aan in samenwerking met nieuwe partners. Zo zorgt Abel&co voor installatie van het laadpunt. Abel&co is een coöperatie waarbij 244 installatiebedrijven zijn aangesloten, wat zorgt voor een landelijk dekkend netwerk. De klant heeft bij de Kia-dealer keuze uit laadpalen, zoals bijvoorbeeld de Mennekes Amtron. De laadpalen zijn voorzien van een paslezer die de chip van de Kia-laadsleutel herkent. Hierdoor is verrekening van de laadsessies mogelijk en heeft de berijder inzicht in alle laadsessies in de Kia Public Charging app. De Online Service & Support desk is 24 uur per dag en 7 dagen per week te bereiken.

Twijfels of het volgende laadpunt bereikt kan worden hoeft de berijder van een elektrische Kia ook niet te hebben, want via de Kia-dealer wordt er ook gezorgd voor toegang tot het grootste netwerk van laadpunten in Europa. Kia werkt daarvoor samen met Plugsurfing. De Kia-laadsleutel, powered by Plugsurfing, biedt toegang tot een netwerk van meer dan 110.000 laadpunten in Europa. De laadsleutel wordt gekoppeld middels de Kia Public Charging app (exclusief voor Kia) en is beschikbaar voor iOS en Android.

In de Kia Public Charging app biedt Kia klanten de mogelijkheid om zich te abonneren op een exclusieve oplaadservice. Voor € 9,99 per maand kan de elektrische Kia-rijder tegen een vast tarief per kWh laden in Nederland. Het tarief bij AC-oplaadpunten is € 0,24 per kWh en bij DC-oplaadpunten € 0,53 per kWh. Tarieven zijn inclusief BTW.

Elke e-Niro wordt tijdelijk gratis geleverd met de Kia-laadsleutel inclusief € 10,- laadtegoed.