Kia-Hyundai opent Europees testcentrum

De nieuwe locatie, die een oppervlakte van 25.000 m2 beslaat, is uitgerust met de grootste semi-anechoïsche kamer binnen het moederbedrijf van Kia. In deze zogenaamde 'dode kamer' kunnen geluiden, trillingen en schokken (NVH) alsmede drive-by geluidstests onbeperkt en volledig onafhankelijk van weersomstandigheden worden uitgevoerd.

Testbankfaciliteiten op de Square Campus spelen een sleutelrol in de ontwikkeling, waardoor modellen en individuele componenten van Kia getest kunnen worden met het oog op volledig elektrische, hybride en conventionele aandrijflijntoepassingen. Ook is de faciliteit uitgerust met een nieuw oplaadlaboratorium voor EV's, een rijsimulator en nieuwe faciliteiten voor de ontwikkeling van uitgebreide elektronische systemen, waaronder Over-the-Air-Updates (OTA), Cybersecurity en Advanced Driver Assistant Systems (ADAS).

Dankzij deze mogelijkheden kan Kia elk type voertuig onder reële omstandigheden testen en valideren, terwijl toekomstige producten worden ontwikkeld die zijn afgestemd op de specifieke verwachtingen van Europese klanten. De investering in de Square Campus vormt een essentieel onderdeel van de strategie van het moederbedrijf van Kia en onderstreept diens positie als leider op het gebied van geavanceerde technologieën. Hoewel het testen van prototypen in de praktijk een cruciaal onderdeel blijft van het ontwikkelingstraject, biedt de Square Campus bescherming tegen de uitdagingen die gepaard gaan met tests in de buitenlucht. Daarbij vormt de campus een belangrijke aanvulling op de bestaande wereldwijde test- en kennisuitwisselingsprogramma's van Kia.

Duurzaam ontwerp, verbeterde samenwerking

De Square Campus ondersteunt de milieudoelstellingen van Kia door het gebruik van gerecyclede materialen, zonnepanelen en warmtepompsystemen. Dit weerspiegelt de bredere toewijding van Kia op het gebied van de ontwikkeling van duurzame mobiliteitsoplossingen en de wereldwijde realisatie van nul uitstoot tegen 2045.

De uitbreiding is ook een basis voor de voortdurende groei van het HMETC-team, dat sinds 2024 met 20% is uitgebreid. Deze investering in talent en technologie stimuleert tegelijkertijd een nieuwe fase van geïntegreerde innovatie, waarbij experts uit verschillende disciplines worden samengebracht om de visie van het moederbedrijf van Kia op duurzame, verbonden mobiliteit verder te brengen.

De Europese ontwikkeling van Kia wordt voortgezet in de faciliteiten van het HMETC aan de Nürburgring, die in 2013 werden geopend. Deze locatie werd in januari 2025 verder uitgebreid dankzij een aanzienlijke investering, met een extra 834 vierkante meter aan geavanceerde testfaciliteiten, speciale workshopruimten en gespecialiseerde laboratoria.