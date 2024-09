Kia, Geotab en 42dot bundelen krachten

De PBV-strategie van Kia staat aan de basis van deze nieuwe samenwerking, met als doel softwareoplossingen aan te bieden die naadloos geïntegreerd zijn met het voertuig; in dit geval een Fleet Management Systeem (FMS). Geotab en 42dot gaan met Kia samenwerken om een AI-gedreven FMS te ontwikkelen, waarbij de fleetklanten van Kia straks toegang hebben tot geavanceerde data-inzichten.

Ook de ontwikkeling van een applicatie die gebruik maakt van het MyGeotab-platform en de PBV In-Vehicle Display App Store van Kia behoort tot het doel van de samenwerking. Daarmee worden prestaties van een wagenpark verbeterd door middel van routeoptimalisatie en het verhogen van de veiligheid.

Geotab gaat ook met Kia samenwerken als OEM-cloud-to-cloud dataleverancier. Hierdoor kunnen klanten gebruikmaken van OEM-embedded data, zonder voertuigen met een apart apparaat uit te hoeven rusten. Deze dienst wordt in eerste instantie uitgerold in Europa via een co-branded FMS-platform voor fleetklanten. Het platform is gelijktijdig beschikbaar met de lancering volgend jaar van de eerste PBV-modellen van Kia, de PV5 en de PV7.