Kia geeft elektrische plannen vrij

13 mei 2020 | Kia geeft meer informatie vrij over de transformatie naar elektrificatie. Het merk boekt snel vooruitgang en heeft in Europa in het eerste kwartaal van 2020 een record gehaald met de verkoop van volledig elektrische auto's. Begin dit jaar kondigde Kia Motors 'Plan S' aan, de nieuwe middellange- tot langetermijnstrategie gericht op het verkrijgen van een leidende positie in de toekomstige auto-industrie. Elektrische auto's, innovatieve mobiliteitsdiensten, connectiviteit en autonoom rijden zijn belangrijke speerpunten binnen deze strategie. De Plan S-strategie van Kia schetst de vooruitstrevende verschuiving van een businessmodel dat is gericht op het verkopen van auto's met verbrandingsmotoren naar een ecosysteem dat is gefocust op elektrische mobiliteit.

De EV-focus van Kia werpt nu al zijn vruchten af in Nederland en Europa. Alleen al in Nederland groeide de verkoop van nieuwe elektrische modellen van Kia in het eerste kwartaal van 2020 tot 1.356 eenheden, 67 procent meer in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019. Voor heel Europa gaat het om 6.811 eenheden, wat zelfs 75 procent meer is in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit betekende dat de emissievrij rijdende auto's van Kia goed waren voor 6,0 procent van de totale Europese verkoop van het merk in het eerste kwartaal van 2020, tegenover 2,9 procent in het eerste kwartaal van 2019. Voor Nederland geldt dat zelfs 17% van de Kia-verkopen volledig elektrisch was.

Om de doelen te halen is Kia voornemens in 2025 wereldwijd 11 EV's aan te bieden, verdeeld over een groot aantal segmenten voor personenauto's, SUV's en MPV's. Het eerste model van de volgende generatie elektrische auto's van Kia wordt in 2021 in Europa geïntroduceerd en wordt gebaseerd op een uniek platform dat speciaal is ontworpen voor elektrische modellen. De nieuwe EV biedt niet alleen een crossover-ontwerp dat de grenzen tussen personenauto's en SUV's dichter bij elkaar brengt, maar ook een innovatieve gebruikerservaring, een range van meer dan 500 kilometer en een fastcharge-oplaadtijd van minder dan 20 minuten.

Emilio Herrera, Chief Operating Officer van Kia Motors Europe: "Veel van de nieuwe elektrische modellen van Kia zullen worden aangeboden in Europa, een van de sterkste groeimarkten op dit gebied. We zijn zeer verheugd met het verkoopsucces van onze huidige elektrische auto's, de e-Niro en e-Soul, die goed worden ontvangen over het hele continent. We hebben in de afgelopen vijf jaar een groeiende verkoop van elektrische auto's gerealiseerd en de nieuwe generatie modellen zal deze trend verder versnellen."

Na de lancering van de volledig nieuwe EV in 2021 zal Kia Motors Europe vanaf 2022 een groot aantal andere elektrische modellen gaan introduceren. Daarnaast zal elke nieuwe modellijn van Kia die vanaf nu in Europa wordt gelanceerd ten minste één geëlektrificeerde variant bieden (mild-hybride, volledig hybride, plug-in hybride of volledig elektrisch).

Kia gaat de laadmogelijkheden van de nieuwe modellen afstemmen op de behoeften en budgetten van klanten in verschillende segmenten. De nieuwe EV's van Kia kunnen geladen worden met 400V of 800V, voor snel of extra snel laden. Pablo Martinez Masip, Director Product Planning & Pricing voor Kia Motors Europe, legt uit: "We willen de verschillende Europese klanten allemaal de beste prijs / kwaliteitsverhouding bieden. Dit betekent dat bepaalde modellen, die met name gericht zijn op meer prijsbewuste kopers, een laadcapaciteit van 400V zullen bieden. De laadcapaciteit van 800V is niet alleen gereserveerd voor de topmodellen van Kia, maar ook voor andere modellen die specifiek worden ontwikkeld voor klanten die prijs stellen op een extra snelle laadtijd. De modellen met 800V snellaadcapaciteit worden interessant voor klanten die extra snel willen laden en/of lange afstanden rijden. Opladen met 400V, zoals dat nu gebeurt in de bekroonde e-Niro en e-Soul, maakt ook snelladen mogelijk en is relevant voor klanten die meer flexibel zijn als het gaat om waar en wanneer ze kunnen laden. We komen tegemoet aan alle verschillende behoeften".

De vroege stap van het merk om elektrische auto's bereikbaar te maken voor een breed publiek heeft de basis gelegd voor de nieuwe Plan S-strategie. Kia mikt op een wereldwijde jaarlijkse verkoop van 500.000 EV's tegen 2026 en streeft tegen die tijd naar een verkoopmix van volledige elektrische auto's van meer dan 20 procent van de Europese verkopen.

