Kia geeft 4.000 euro subsidie op plug-in hybrids

30 maart 2020 | Kia omarmt het plan van de overheid om particuliere kopers van een nieuwe elektrische auto 4.000 euro subsidie te gaan geven. Tegelijkertijd vindt Kia dat plug-in hybrides (PHEV) een vergelijkbare stimulans verdienen. Met een Plug-in bonus van eveneens 4.000 euro maakt Kia de drie eigen plug-in hybrides nu aantrekkelijker. De Plug-in bonus van Kia gaat per direct in en geldt tot eind juni 2020.

Elektrisch rijden raakt bij Kia in een stroomversnelling en de elektrificatie van het merk is in volle gang. Naast volledig elektrische modellen als de e-Soul en de e-Niro heeft Kia inmiddels één hybride (Niro) én drie stekkerhybrides in het gamma: de XCeed, Ceed Sportswagon en Niro Plug-in Hybrid. Het gamma wordt binnenkort verder uitgebreid met de nieuwe Sorento, die eveneens als hybride en plug-in hybride naar Nederland komt.

Met de nieuwe Plug-in bonus van € 4.000,- maakt Kia zijn plug-in hybrides tot eind juni extra interessant voor particulieren en de klein zakelijke rijder. Dankzij een nieuwe vanafprijs van € 30.495,- (subsidie verrekend) is de Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid momenteel zelfs de goedkoopste plug-in hybride op de Nederlandse markt. De XCeed Plug-in Hybrid is met zijn nieuwe prijs vanaf € 31.495,- (subsidie verrekend) bovendien tot € 2.000,- lager geprijsd dan de XCeed 1.4 T-GDi DCT7 automaat die uitsluitend op benzine rijdt. Met zijn nieuwe vanafprijs van € 32.195,- (subsidie verrekend) kost de Niro Plug-in Hybrid nu tijdelijk € 600,- meer dan een Niro Hybrid zónder stekker.

Ook het private leasen van een Kia plug-in hybride wordt dankzij de Plug-in bonus extra interessant. Zo is de Kia XCeed Plug-in Hybrid er via private lease, na aftrek van de Plug-in bonus, bijvoorbeeld bij Kia vanaf € 439,- per maand (60 mnd/10.000 km). Deze prijs betreft een vanaf tarief en is gebaseerd op een looptijd van 60 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar.

De drie plug-ins van Kia combineren een 1,6-liter 'Kappa' viercilinder GDI-benzinemotor met een 44,5 kW sterke elektromotor die wordt gevoed door een lithium-polymeer-accu van 8,9 kWh. Het systeemvermogen van de aandrijflijn, die is gekoppeld aan een zestraps automaat met dubbele koppeling, bedraagt 104 kW/141 pk. Ze staan bol van de voorzieningen die helpen de elektrische actieradius verder te optimaliseren. Zo deactiveert de 'Driver Only' functie van de klimaatregeling alle luchtstromen in de cabine, behalve die rondom de bestuurder. Hiermee vraagt het systeem minder energie van de accu, terwijl de temperatuur op de bestuurderspositie op de gewenste temperatuur blijft. Het 'Driver Only'-systeem van Kia sluit niet alleen de luchtroosters maar zet ook zo nodig ventilatoren uit.

Om maximaal rendement uit de elektrische aandrijving te halen, bieden de Kia-dealers verschillende laadoplossingen en twee abonnementsvormen met keuze uit vaste of variabele tarieven. Het UVO Connect telematicasysteem biedt unieke features, waaronder de functie waarmee berijders beschikbare laadpunten in hun omgeving of onderweg kunnen vinden.

De plug-in hybrides van Kia zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. De line-up begint met de DynamicLine. Deze uitvoering biedt standaard onder meer een 10.25 inch full map navigatiesysteem met UVO Connect en TomTom Live Services, DAB+ radio en een voorbereiding voor Apple CarPlay en Android Auto. Hij staat op 16 inch lichtmetalen velgen en is onder meer voorzien van cruise control, een licht- en regensensor, dual zone climate control, parkeersensoren achter en LED-koplampen en achterlichten. Hij staat bol van de rijhulpsystemen, zoals de actieve rijbaanassistentie, vermoeidheidsherkenning en grootlichtassistentie.

De DynamicPlusLine biedt boven de DynamicLine onder meer snelheidsbordenherkenning, Privacy Glass en stoel- en stuurverwarming. De Ceed Sportswagon en XCeed Plug-in Hybrid zijn er daarnaast ook nog als ExecutiveLine met onder meer het 12,3 inch digitale instrumentencluster, een groot glazen schuif-/kanteldak en lederen bekleding. Ook standaard: een elektrisch bedienbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie, ventileerbare voorstoelen en stoelverwarming achter.

Kia introduceert nieuwe Sorento 2020

18 maart 2020

Kia XCeed nu ook als ComfortLine

17 februari 2020

Kia onthult nieuwe Sorento 2020

17 februari 2020

Kia prijst Ceed en XCeed plug-in hybrid

13 februari 2020