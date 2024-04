Kia fabriek Slowakije bestaat 20 jaar

De bouw van de fabriek begon in de herfst van 2004 en duurde ongeveer 25 maanden, inclusief zes maanden testproductie. In december 2006 was de Dee'd de eerste in massa geproduceerde Kia die er van de band rolde. Het was een compleet nieuw model, speciaal ontwikkeld voor de Europese markt. Omdat in dezelfde periode ook de productie van motoren van start ging, ontpopte de fabriek zich al snel als springplank voor de expansie van het merk in heel Europa.

Meer modellen, meer aandrijflijnen

In de twintigjarige geschiedenis van de fabriek zijn er in totaal vier verschillende modellen geproduceerd: de verschillende carrosserievarianten van de Kia Ceed, de Sportage, de Venga en in de jaren 2009-2011 ook de Hyundai ix35. De 5-deursversie van de Ceed werd in 2007 aangevuld met de SW (Sportswagon) en de 3-deursvariant; de laatste werd geproduceerd tot 2018. Sinds 2018 en 2019 worden er naast de Ceed ook de ProCeed en XCeed gebouwd. De fabriek werd in 2020 klaargemaakt voor de productie van de nieuwe Smartstream verbrandingsmotoren en hybride-aandrijflijnen van het merk.

Meer dan 4 miljoen auto's en 7 miljoen motoren

De modellen die Kia in Slowakije produceert zijn stuk voor stuk een groot succes in Europa geworden. Dankzij het invoeren van een tweeploegendienst en de doorlopende upgrades van de productielijnen werd in 2021 al de mijlpaal van 4 miljoen geproduceerde auto's behaald. Tegenwoordig beschikt de fabriek over een jaarlijkse productiecapaciteit van 350.000 auto's en 540.000 motoren. Sinds 2006 zijn er al zo'n 7 miljoen motoren geproduceerd.

Werkgever

Kia heeft rechtstreeks 3.800 mensen in dienst, terwijl de gemiddelde duur van het dienstverband bij de fabriek elf jaar bedraagt. Kia is dan ook een belangrijk onderdeel geworden van de regio en de fabriek draagt bij aan de voortdurende ontwikkeling ervan. Het merk is al 20 jaar een werkgever en een strategische partner van de stad Zilina en omliggende gemeenten.