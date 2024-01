Kia en Hyundai werken samen met Samsung

Deze nieuwe technologie wordt mogelijk gemaakt door de organische integratie van de connected car-diensten van Kia en Hyundai met het Internet of Things (IoT)-platform van Samsung, genaamd 'SmartThings'.

Kia-rijders kunnen op termijn bijvoorbeeld op een warme zomeravond tijdens het rijden de 'Home Mode' activeren om thuis alvast de airconditioner en luchtreiniger aan te zetten, de robotstofzuiger te starten en de verlichting te activeren voor een aangename thuiskomst. Gebruikers kunnen dan bijvoorbeeld ook voor vertrek de 'Away Mode' activeren om de verlichting uit te schakelen, de robotstofzuiger te starten en de airconditioning van de auto vooraf te activeren.

Bij de Car-to-Home-service van Kia kunnen gebruikers voor elke situatie specifieke modi inregelen. Om het gebruiksgemak te optimaliseren wordt hierbij onder meer gebruik gemaakt van een locatie gebaseerde automatische bediening of opdrachten via het touchscreen of spraak. Elektrische rijders kunnen daarnaast de geïntegreerde energiebeheerdiensten van SmartThings gebruiken om het energieverbruik van hun huis en auto te controleren en de optimale oplaadtijden in te stellen.

Om de integratie van de technologie mogelijk te maken gaat Kia stabiele en servicegerichte infotainmentsystemen ontwikkelen en nieuwe functies over-the-air of via USB-updates aanbieden, ook voor auto's die al rondrijden.

Kia biedt in sommige regio's nu al Car-to-Home- en Home-to-Car-diensten aan via samenwerkingen met telecombedrijven en bouwbedrijven. Met de Car-to-Home-service kan onder meer de verlichting, ventilatie en airconditioning van het huis worden bediend - en de Home-to-Car-service kan worden gebruikt voor de bediening van de airco van de auto, starten op afstand of bijvoorbeeld oplaadbeheer. Door de nieuwe samenwerking met Samsung Electronics wordt het aanbod van digitale diensten op termijn aanzienlijk uitgebreid.