Kia Connect heeft 1.5 miljoen gebruikers

Toen Kia in 2019 onder de noemer UVO Connect begon met het aanbieden van connected diensten, meldden ongeveer 30.000 gebruikers zich aan. Het inmiddels tot Kia Connect omgedoopte platform heeft in de loop der jaren een exponentiële groei doorgemaakt. Het aantal gebruikers is tussen 2021 en 2024 meer dan verdrievoudigd, met alleen al in 2023 een toename van 32 procent.

Kia Connect diensten aan zoals Remote Vehicle Status Check, Vehicle Diagnostics en Find My Car. Andere functies zijn onder meer diensten op afstand, waarmee voertuigfuncties zoals opladen, de klimaatregeling en het vergrendelen van de auto via de app kunnen worden bediend. Tot de mogelijkheden behoren ook waarschuwingen voor noodgevallen en de integratie met een slimme infrastructuur die de veiligheid verbetert. Met In-Car-Payment kunnen via de auto betalingen worden gedaan voor bijvoorbeeld parkeersessies. De regelmatige OTA-updates zorgen ervoor dat Kia-rijders altijd toegang hebben tot meeste up-to-date systemen en een groeiend aanbod van diensten.

2024 was voor Kia Connect een belangrijk jaar. In januari kondigde Kia de samenwerking met 4screen aan om de in-car-connectiviteit te verbeteren. Deze samenwerking leverde een platform op waarmee Kia-rijders toegang hebben tot locatiegebaseerde diensten en op maat gemaakte aanbiedingen via het infotainmentscherm van de auto. Kia-rijders kunnen hun auto ook personaliseren met Features on Demand (FoD) zoals OTA navigatie- en infotainmentupdates, Remote Smart Park Assist 2 en binnenkort ook entertainment pakketten met WIFI hotspot, streamingdiensten zoals Netflix en YouTube. Ook ChatGPT wordt binnenkort in de spraakherkenning geïntegreerd.

Kia is in maart 2024 een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Overheid om te helpen bij het ontwikkelen van slimme mobiliteit en geïntegreerde connectiviteit. Deze samenwerking resulteerde in de integratie van voertuigen met de Nederlandse verkeersinfrastructuur om de verkeersveiligheid en efficiëntie te ondersteunen. Kia was het eerste automerk in Europa dat de Emergency Vehicle Approaching Alert-functie introduceerde die bestuurders real-time voorziet van informatie over verkeersongevallen en ambulancemeldingen.

In september 2024 kondigde Kia de samenwerking met partner Geotab aan om een breed aanbod van fleetmanagementoplossingen te ontwikkelen, specifiek voor de nieuwe line-up van Platform Beyond Vehicles (PBV). Wagenparkbeheerders kunnen binnenkort gebruikmaken van functies zoals een EV-routeplanning en een eenvoudige integratie voor multimerk-wagenparken zonder extra hardware-updates.

In oktober lanceerde Kia In-Car Payment, in samenwerking met Parkopedia. Dit systeem debuteerde in de Kia EV3 en stelt gebruikers in staat om parkeerplaatsen te vinden, reserveren én betalen via het navigatiescherm van de auto of de Kia Connect-app. De integratie van Parkopedia biedt toegang tot meer dan 330.000 parkeerplaatsen in 19 Europese landen. Kia heeft ook plannen om In-Car Payment uit te breiden met betalingen voor andere diensten dan parkeren.

De modellen van Kia krijgen ook doorlopend OTA-infotainmentupdates met nieuwe functies waaronder muziekstreaming, een EV-routeplanner met een gesplitst scherm voor verbeterde laadinformatie en ondersteuning voor batterijconditionering via spraakopdrachten. Recente OTA-infotainmentupdates bevatten in totaal meer dan 150 functionele verbeteringen en nieuwe voorzieningen.

De EV3 is de eerste Kia die leverbaar is met de geavanceerde functies van Kia Connect, waaronder de videostreamingdiensten, in-car karaoke en Kia AI-assistent voor spraakherkenning.