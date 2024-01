Kia biedt biedt 4screen aan in de auto

4screen is momenteel uitgerold in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Italië, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Deze dienst is door Kia-rijders te verkrijgen via een (Over-The-Air) software-update. De modellen die hiervoor in aanmerking komen, worden in de komende weken automatisch van de update voorzien.

In tegenstelling tot de manier waarop locaties meestal op de navigatiekaart van het infotainmentsysteem worden vastgepind, toont 4screen een zogenaamde "branded pin", met daarin het merk of logo van het individuele bedrijf. Zo herkennen Kia-rijders makkelijker hun favoriete locaties met speciale aanbiedingen.

Bestuurders kunnen op de branded pin klikken om extra informatie te krijgen, zoals openingstijden en contactgegevens, en ook toegang krijgen tot beschikbare aanbiedingen en kortingen. Eenmaal geselecteerd leidt het navigatiesysteem de bestuurder rechtstreeks naar de locatie.

Wanneer een bestuurder naar iets specifieks zoekt, worden bedrijven met een actieve campagne bovenaan de zoeklijst weergegeven. Bestuurders kunnen 4screen ook zo instellen dat alleen bepaalde categorieën worden weergegeven.