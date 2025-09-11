Kia maakt prijzen EV5 bekend

De EV5 is uitgerust met een 81,4 kWh-batterij en heeft, afhankelijk van de gekozen uitvoering, een rijbereik tot 530 kilometer (theoretisch volgens WLTP). De batterij kan onder ideale omstandigheden in 30 minuten van 10 naar 80 procent worden opgeladen en de i-Pedal maakt moeiteloos rijden met één pedaal mogelijk. Het Smart Regeneration System Plus verhoogt de efficiency door op basis van navigatiegegevens automatisch te anticiperen op bijvoorbeeld kruispunten en rotondes. Het nieuwe verwarmings- en koelsysteem zorgt dat het interieur sneller op de gewenste temperatuur komt én dat de batterijprestaties behouden blijven. De Kia EV5 kan bidirectioneel laden, inclusief Vehicle-to-Load (V2L) tot 3,6 kW. Hij is (vanaf het Plus-uitrustingsniveau) ook voorbereid voor Vehicle-to-Grid (V2G).

Uitvoeringen

Het aanbod start met de EV5 Air (€ 44.495), die onder meer standaard is uitgerust met twee zone klimaatcontrole, stoelverwarming vóór, stuurwielverwarming, parkeersensoren voor en achter en verschillende assistentiesystemen, waaronder een dodehoekassistentie, snelwegassistentie en een autonoom noodremsysteem.

De EV5 Plus (€ 46.495) biedt boven de Air onder meer stoelverwarming achter, een elektrisch bedienbare achterklep, stoelventilatie vóór, triple zone climate control, elektrisch bedienbare voorstoelen met geheugenfunctie voor de bestuurder en een draadloze smartphone-oplader. Hij onderscheidt zich ook van de Air met zijn hoogglans zwarte exterieurafwerking, deurgrepen met auto flush functie en het warmtewerende glas. Vanaf de Plus is de EV5 eveneens voorzien van een V2L-stopcontact en de V2G-voorbereiding.

De speciaal geprijsde GT-Line Business Edition (€ 45.995) kost € 500 minder dan de Plus, maar biedt een groot aantal extra voorzieningen. Net als bij de EV3, EV4 en EV6 onderscheidt de GT-Line Business Edition zich door zijn sportieve uitstraling met onder andere 19 inch lichtmetalen GT-Line velgen, GT-Line exterieurafwerking, bekleding in vegan leder en een 3-spaaks GT-Line stuurwiel. Speciaal voor de EV5 is de GT-Line Business Edition bij de introductie voorzien van een panoramisch schuif-/kanteldak.

De EV5 Plus Advanced (€ 48.495) vult de uitrusting van de Plus aan met een panoramadak, een premium audiosysteem van Harman Kardon, 19 inch lichtmetalen velgen, een warmtepomp en vegan lederen stoelbekleding.

De EV5 GT-Line (€ 49.995) is luxer dan de Plus Advanced en heeft de sportieve design kenmerken van de GT-Line Business Edition. Hij is onder meer standaard uitgerust met een massagefunctie voor de bestuurdersstoel, relaxfunctie voor beide voorstoelen en active sound design.

De EV5 GT-PlusLine (€ 51.995) is het topmodel en biedt onder meer een 360 graden-camera, een dodehoekcamera, de slimme parkeerassistent, een head-up display, digital key 2.0 en een vingerafdrukscanner.

Introductieaanbieding

Om de introductie van de Kia EV5 te vieren, heeft Kia Nederland diverse aanbiedingen in petto. Zo geldt er bij een aantal uitvoeringen geen meerprijs voor metallic lak en ontvangen particulieren een inruilbonus van € 2.000. Voor wie een EV5 via private plan of financial lease wil rijden, geldt een rentetarief van 2,99%. Bovendien is er via Kia Charge tot € 270 korting beschikbaar op een laadstation.