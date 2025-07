Kia introduceert EV5

Het interieur is afgestemd op de praktische wensen van Europese gebruikers. De achterbank kan volledig plat worden gelegd, waardoor de bagageruimte optimaal benut wordt en een ruime laadlengte tot twee meter ontstaat. Slimme opbergoplossingen, zoals het opbergvak in lade-stijl in de middenconsole, maken de EV5 geschikt voor zowel stadsritten als uitstapjes in de natuur.

De stoelen zijn uitgerust met een massagefunctie voor de bestuurder, meervoudig verstelbare lendensteun, verwarming en ventilatie. Duurzame materialen zoals gerecycled PET en BTX-vrije lak maken het interieur niet alleen comfortabel, maar ook milieuvriendelijk.

Elektrische auto

Dankzij de 81,4 kWh-batterij haalt de EV5 een rijbereik tot 530 kilometer (theoretisch volgens WLTP). Zowel de GT-Line als de instapversie ondersteunen snelladen, waarmee men in 30 minuten van 10 naar 80 procent kan opladen. Dankzij het E-GMP-platform is de EV5 uitgerust met het stevige i-Pedal-systeem waarmee men met één pedaal kan rijden.

Het Smart Regeneration System Plus verhoogt de efficiëntie en het rijcomfort door gebruik te maken van navigatiegegevens, zodat de auto automatisch anticipeert op kruispunten, snelheidslimieten en meer. Het nieuwe verwarmings- en koelsysteem maakt het interieur niet alleen sneller warm, maar zorgt er ook voor dat de prestaties van de batterij behouden blijven.

Met bi-directioneel laden, waaronder Vehicle-to-Load (V2L) met maximaal 3,6 kW vermogen, kunnen bestuurders de accu gebruiken om apparaten van stroom te voorzien via een stopcontact binnen of buiten de auto. Bovendien is de EV5 voorbereid voor Vehicle-to-Grid (V2G) technologie.

Connectiviteit

Het nieuwste ccNC-systeem (connected car Navigation Cockpit) combineert een 12,3-inch instrumentenpaneel, een 12,3-inch infotainmentscherm en een 5,3-inch display voor de klimaatbediening in één panoramisch display. Dankzij over-the-air (OTA) updates en het Kia Upgrades-platform blijft de auto altijd actueel.

De routeplanning is slimmer dan voorheen, met Online Navigation die actuele kaartgegevens ophaalt en elke vier weken automatisch wordt bijgewerkt. Het klimaatsysteem is ingedeeld in drie zones.

Veiligheid

De EV5 biedt alle verplichte veiligheidsvoorzieningen. Hij is uitgerust met zeven airbags, verstevigde constructie en de nieuwste generatie Kia Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). De EV5 is een van de eerste Kia-modellen met de nieuwste versie van Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) met verbeterde geluidsmeldingen op basis van klantenfeedback.

Smart Cruise Control 2 (SCC2) kan niet alleen de snelheid aanpassen, maar kan in noodsituaties de auto volledig tot stilstand brengen als de bestuurder niet reageert. Daarnaast is Parking Collision-avoidance Assist - Rear uitgebreid naar de voor- en zijkanten (PCA-F/S/R). Dit systeem gebruikt sensoren en camera's om botsingen bij het parkeren te voorkomen.

Highway Driving Assist 2 met Hands-On Detection (HDA 2 met HOD) helpt de bestuurder veilig afstand te houden, in het midden van de rijstrook te blijven, van rijstrook te wisselen en de positie binnen de rijbaan aan te passen. Voor extra gemak kunnen bestuurders met Remote Smart Parking Assist 2.0 (RSPA 2.0) de auto op afstand in- en uitparkeren, ook wanneer ze buiten de auto staan.

Start verkoop

De verkoop van de Kia EV5 start in Europa naar verwachting vanaf augustus 2025. Eind van het jaar staat de EV5 in de Nederlandse Kia-showrooms en vinden de eerste leveringen plaats.