Autotest | Automerken varen allemaal hun eigen koers. Door nadrukkelijk te kiezen voor sportiviteit, vormgeving of veiligheid hebben ze een duidelijk karakter. Kia doet het anders. Kia luistert naar de markt en bouwt vervolgens exact de auto waar de klant op zit te wachten. Hoe weet de nieuwe, derde generatie van de Kia Ceed zich te onderscheiden?

Een merk dat nadrukkelijk kiest voor sportiviteit, vormgeving of luxe, bouwt vooral aan een imago. De klant voelt zich aangetrokken tot het gevoel dat bij het merk hoort en koopt die auto. Bij Kia draait het om functionaliteit en kwaliteit, in de ogen van de Kia-koper maakt imago een auto alleen maar onnodig duur.

Ruimte

De nieuwe Kia Ceed ziet er daarom goed uit, maar heeft geen uitgesproken sportieve, elegante of stoere uitstraling. De buitenmaten zijn vrijwel gelijk aan die van de vorige Cee'd (toen nog geschreven met apostrophe), want dat bleek een geslaagde combinatie van binnenruimte en handelbaarheid. Om de auto overzichtelijker te maken zijn de A-stijlen (de balken tussen de voorruit en de voorportieren) 68 mm naar achteren verplaatst. De achterklep is breder geworden, terwijl de laadvloer lager kwam te liggen voor makkelijker in- en uitladen.

De ruimte voorin is goed, waarbij heel slim een "hap" uit de middentunnel is genomen, waardoor ook bestuurders met (zeer) lange benen hun benen goed kwijt kunnen. Volgens Kia biedt de Ceed de beste beenruimte achterin voor een auto in dit segment, maar de Autozine-redacteur heeft dat anders ervaren. Met een grote bestuurder voorin resteert achterin weinig beenruimte voor nog eens een lange volwassene.

Uitrusting

De opzet van het dashboard is logisch, maar niet opmerkelijk. Gezien de prijs is de uitrusting rijk en modern. Daarbij geldt dat Kia nooit vernieuwend is, maar binnen het gestelde budget wel de laatste stand van de techniek biedt.

Zo kan de Ceed automatisch afstand houden, remmen voor gevaar en middels subtiele stuurcorrecties zelf binnen de belijning op het wegdek blijven. Ook waarschuwt de elektronica de bestuurder voor objecten in de dodehoek van de buitenspiegel. De computer kan het grootlicht bedienen, uiteraard zonder tegenliggers te verblinden. Al deze functies zijn modern, maar de concurrentie gaat op deze punten vaak net even verder; uiteraard heeft dat een prijs.

De snelheidsmeter en toerenteller zijn "ouderwets" analoge klokken, met daar tussenin een klein beeldscherm waarop gegevens van de boordcomputer worden getoond. Centraal op het dashboard staat een beeldscherm waarmee het prima functionerende audio-, communicatie- en navigatiesysteem kan worden bediend. Dankzij ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto is alle functionaliteit van de mobiele telefoon van de bestuurder ook in de auto beschikbaar, nu en in de toekomst. De Ceed heeft slechts 1 USB-aansluiting, maar maakt dat deels goed door ondersteuning te bieden voor draadloos opladen (Qi standaard).

Optioneel is een audiosysteem leverbaar van specialist JBL. Alhoewel de kwaliteit hiervan best goed is, is de geluidskwaliteit van "high end" audiosystemen bij andere automerken nog veel beter. Op de optielijst staat niet alleen stoelverwarming, maar ook, heel aangenaam, stoelkoeling.

Motoren: benzine

Eerst is gereden met de vertrouwde "1.0 T-GDI" benzinemotor die te vinden is in vele modellen van Kia. Met deze 120 pk / 172 Nm sterke driecilinder komt de Ceed moeiteloos mee met de verkeersstroom. De schakelindicator suggereert dat gemiddeld bij 2.000 tpm een volgende versnelling wordt gekozen en bij lage toerentallen protesteert de krachtbron niet. Maar zodra meer vermogen wordt gevraagd, schiet deze basismotor in de Ceed te kort. Omdat pas bij een zeer hoog toerental meer vermogen beschikbaar is, duurt het in de praktijk storend lang tot de gevraagde prestaties worden geleverd. Ondanks een uiterst kalme rijstijl en een weinig veeleisend parcours, kwam het verbruik uit op 6.4 liter per 100 km en dat is te hoog.

Geheel nieuw is de "1.4 T-GDI": een viercilinder benzinemotor die goed is voor 140 pk / 242 Nm. Het verschil met de 1.0 liter motor is direct duidelijk. De 1.4 liter turbomotor levert met meer gemak prestaties en bijt bovendien beter door. De 1.4 T-GDI is leverbaar in combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak en met een zeventraps automaat. Deze laatste verdient de voorkeur omdat de versnellingsbakverhoudingen van de automaat beter zijn afgestemd op het karakter van de motor.

„Het bovengemiddeld goede onderstel zorgt ervoor dat de Ceed een sprong vooruit maakt in zijn segment“

Motoren: diesel

Veel merken nemen afscheid van de dieselmotor, maar omdat Kia zich laat leiden door de wensen van de klant is ook de nieuwe Ceed leverbaar met een dieselmotor. Omdat Kia achter de schermen druk bezig is met de ontwikkeling van nieuwe aandrijftechnieken (elektrisch / waterstof), betreft het hier geen geheel nieuwe motor, maar een aangepaste versie van een bestaande krachtbron. Deze is aangepast om te voldoen aan de laatste uitstootnormen.

In de praktijk valt op dat de vertrouwde motor nu een veel stillere loop heeft en zelfs de verfijning van een benzinemotor benadert. Tegelijkertijd is de "1.6 CRDi" zeer krachtig bij een laag toerental, wat voor heel veel souplesse zorgt.

Weggedrag

Als het gaat om de uitrusting en de motoren, biedt de Kia Ceed alles wat van een moderne auto in deze prijsklasse mag worden verwacht. Een goed onderstel maakt de auto nauwelijks duurder, maar maakt het rijden aangenamer en veiliger. Daarom heeft Kia extra aandacht besteed aan de rijeigenschappen van de nieuwe Ceed.

Wederom maakt Kia geen uitgesproken keuze, maar spreekt de fabrikant een zo groot mogelijke doelgroep aan. Slechts op één punt moest Kia een compromis maken. De Ceed is voorzien van banden die zeer veel grip bieden. Dit heeft echter tot gevolg dat de bandengeluiden nadrukkelijk aanwezig zijn (extra isolatie zou de auto te zwaar en te duur maken). Op alle andere punten vond Kia steeds een geslaagde combinatie: de Ceed stuurt exact, maar is niet nerveus. De besturing is licht, maar niet gevoelloos. Het onderstel is stevig, maar tegelijkertijd comfortbel. Zo wordt een auto die vooral wordt gekozen met het verstand, ook nog eens bovengemiddeld plezierig om te rijden.

Conclusie

De ene noemt hem saai, de andere noemt het een top auto. Degene die de Kia Ceed saai noemt, is een autoliefhebber die een auto beoordeelt op het imago. Bij Kia draait het echter niet om amusementswaarde, maar om functionaliteit. Kia luistert naar de gemiddelde autokoper en bouwt voor hem of haar het ideale vervoermiddel.

De Kia Ceed biedt daarom de prestaties, de uitrusting en het comfort dat mag worden verwacht van een auto in deze prijsklasse. Tegelijkertijd gaat de Ceed met zijn tijd mee, want zowel de uitrusting als de (meeste) motoren zijn modern te noemen. Het bovengemiddeld goede onderstel zorgt ervoor dat de Ceed een sprong vooruit maakt in zijn segment. Kortom: wat goed was, is nu nog beter.