Nieuwe motoren voor Jeep Renegade

20 juni 2018 | De Jeep Renegade is nu vernieuwd. De veiligheidsuitrusting is uitgebreid en de infotainmentsystemen zijn gemoderniseerd. Op de gefacelifte Jeep Renegade debuteren nieuw ontwikkelde Turbo-benzinemotoren in twee varianten: een 1,0-liter driecilinder met een vermogen van 120 pk en een koppel van 190 Nm en een 1,3-liter viercilinder met een vermogen van 150 of 180 pk en een koppel van 270 Nm koppel. Het motorenaanbod wordt gecompleteerd door vernieuwde MultiJet II-turbodiesels met SCR (Selective Catalytic Reduction) die allemaal voldoen aan Euro 6/D: een 1,6-liter van 120 pk en een 2,0-liter met een vermogen van 140 of 170 pk. De motoren van de Renegade 2019 kunnen naar keuze worden gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak, een geautomatiseerde zestraps DDCT-transmissie met dubbele droge koppeling of een uiterst comfortabele negentraps volautomatische transmissie.

De nieuwe Renegade onderscheidt zich door een markantere styling met een vernieuwd front en een groot aantal sportieve en functionele details. Tot de traditionele Jeep-designelementen behoren ronde koplampen en trapeziumvormige wielkastranden. Uiterlijk is er een duidelijke verwantschap tussen de Renegade 2019 en de nieuwe Wrangler, waarbij de styling van de Renegade zijn dubbele karakter als zowel stadsauto en offroader benadrukt.

De Renegade voor modeljaar 2019 is leverbaar met zowel voor- als vierwielaandrijving, waarbij er in het laatste geval keuze is uit twee systemen: de ene met en de andere zonder terreinreductie. Beide 4x4-opties zijn uitgerust met automatisch inschakelbare achterwielaandrijving en Selec-Terrain-tractieregeling, een systeem dat grip onder alle rijomstandigheden belooft en is voorzien van twee aanvullende functies, Hill Start Assist en Hill Descent Control, om het wegrijden en afdalen op steile hellingen te vergemakkelijken. Zijn 4x4-eigenschappen komen het beste tot uiting in de Trailhawk-versie die qua uitrusting en technische details specifiek voor offroad-rijden is bedoeld.

In de Renegade 2019 debuteert een nieuwe serie turbo-benzinemotoren. Deze worden op de voorwielaangedreven versies aangeboden als 1-liter driecilinder met een vermogen van 120 pk en een maximum koppel van 190 Nm, in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak, èn als 1,3-liter viercilinder van 150 pk die is gekoppeld aan een geautomatiseerde zestraps DDCT-transmissie met dubbele koppeling. Voor de vierwielaangedreven versies is er de krachtige 1,3-liter turbo van 180 pk, die is gekoppeld aan een negentraps automatische transmissie met koppelomvormer. Het maximum koppel van beide 1,3-literversies bedraagt 270 Nm.

De nieuwe motoren zijn lichter dan voorheen omdat ze geheel van aluminium zijn vervaardigd (de lichtste versie weegt slechts 93 kilo). Het in samenwerking met FCA-dochter Teksid ontwikkelde motorblok is gemaakt van een onder hoge druk gegoten aluminiumlegering. Er worden stalen cilindervoeringen toegepast om de constructieve stijfheid te vergroten. De 1,8 millimeter dikke voeringen zijn aan de buitenzijde met aluminium gecoat om een 'metallurgische hechting' tussen voering en blok te bewerkstelligen. Na diverse cilinderblokontwerpen te hebben bestudeerd, is gekozen voor een bouwwijze met een grondplaat omdat hiermee de beste balans wordt bereikt tussen constructieve sterkte enerzijds en geluids-, trillings- en gewichtsreductie anderzijds.

Voor een optimale doelmatigheid en het verbeteren van de prestaties en verbruikscijfers ten opzichte van de motoren die ze vervangen, hebben de nieuwe krachtbronnen een boring van 70 mm met een slag-boringverhouding van 1,24 en een krukdesaxatie van 10 millimeter. Dit resulteert in een uiterst compacte verbrandingskamer ten gunste van het thermisch rendement. Een vanuit mechanisch rendement geoptimaliseerd drijfstang-krukconcept zorgt voor minimale wrijving. Deze verbrandingsmodule wordt op alle drie- en viercilinder turbo-motoren toegepast.

De cilinderkop is uitgerust met vier kleppen per cilinder en een enkele bovenliggende nokkenas. De compacte bouw van de verbrandingskamer waarborgt een snelle verbranding. De op sterke verticale luchtrotaties afgestemde inlaatkanalen zorgen voor een krachtige mengselturbulentie, wat zorgt voor een korte verbrandingstijd en een zich regelmatig ontwikkelend vlamfront. Dit garandeert een hoog thermisch rendement, terwijl pingelverschijnselen effectief worden onderdrukt. Het doordachte ontwerp van de aandrijflijn komt treffend tot uiting in de aanwezigheid van tal van innovatieve technische details, zoals directe benzine-inspuiting om het volumetrisch rendement te optimaliseren en een kleine, lichte turbocompressor met elektrisch bediende wastegate in combinatie met een watergekoelde mechanische compressor in het inlaatspruitstuk voor een snellere respons op gaspedaalcommando's.

Op de nieuwe turbo-motoren debuteert ook de derde generatie van FCA's exclusieve MultiAir-technologie, die het verbrandingsrendement verbetert door de kleplichthoogte en -timing te regelen. Dit MultiAir III-systeem zorgt voor een verdere optimalisatie van het openen en sluiten van de afzonderlijke inlaatkleppen. Zo verbetert de toepassing van speciaal afgestemde inlaat- en uitlaatnokprofielen het rendement bij lage motorbelasting. Door namelijk de inlaatkleppen vroeger te openen, kan een deel van het uitlaatgas worden gerecirculeerd. Tegelijkertijd wordt de vullingsgraad bij vollast verhoogd door de inlaatkleppen later te sluiten. Op deze manier kan de MultiAir III-technologie bijdragen aan het verlagen van de compressieverhouding, het onderdrukken van pingelverschijnselen en het substantieel verminderen van de brandstofverbruik, ook wanneer de motor een hoog vermogen levert.