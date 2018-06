Topdirigent kiest voor de Jaguar XJ

28 juni 2018 | Jules van Hessen, ook bekend als Maestro Jules, is een partnership aangegaan met Jaguar. De kersverse Jaguar Ambassadeur heeft gekozen voor een moderne klassieker: de Jaguar XJ. De topdirigent gebruikt de limousine om ermee naar concerten en evenementen te rijden. De samenwerking gaat echter verder. Zo zijn er kleinschalige Maestro Jules-evenementen speciaal voor Jaguar-rijders in het verschiet.

Jules van Hessen is een dirigent met een missie: klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk maken. Dat doet hij met verve, onder meer in de concertformule 'Maestro Jules Onthult'. Daarin licht hij samen met onder meer het Gelders Orkest, het Residentie Orkest en het Radio Filharmonisch Orkest op toegankelijke en bevlogen wijze klassieke muziekstukken toe, die hij vervolgens uitvoert. Mede hierdoor maakt hij het voor iedereen mogelijk om te genieten van klassieke muziek. Deze verdienste heeft er toe geleid dat de Koning hem onlangs tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau heeft geslagen.

Jules van Hessen kreeg de sleutels van zijn XJ officieel overhandigd op een passende locatie: het Conservatorium Hotel in Amsterdam. Volgens Van Hessen hebben zijn werk als dirigent en de keuze voor de Jaguar XJ bijzondere raakvlakken: "Een dirigent en een toporkest zorgen samen voor de perfecte uitvoering. Dat geldt ook voor een bestuurder en zijn Jaguar: de combinatie zorgt voor topprestaties. Het draait altijd om de kwaliteit van het samenspel. De Jaguar XJ raakt bij mij ook een gevoelige snaar omdat hij laat zien dat stijl en klasse nooit uit de mode raken én omdat hij altijd met zijn tijd is meegegaan. Daarmee is de Jaguar XJ met recht een moderne klassieker. Ik geniet des te meer van de XJ omdat ik me heb verdiept in alle details van de auto. Ik ken hem door en door. Dat geldt natuurlijk ook voor het Meridian Reference Sound System. Daarmee is mijn Jaguar XJ niet alleen een Luxury Saloon, maar ook een rijdende concertzaal."

De Jaguar XJ viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. Vanaf de eerste tot en met de huidige (achtste) generatie komen in de XJ stijl, klasse en innovatie samen. Zo was de Luxury Saloon van Jaguar de eerste vierdeursauto met een twaalfcilindermotor. Hij was er niet alleen met Standard of Long Wheelbase, maar in de jaren zeventig en tachtig ook als coupé. In 2003 zorgde een aluminium carrosserie voor een gewichtsbesparing van 40%. Ook de huidige XJ is in technologisch opzicht een vooruitgang met onder meer slimme vierwielaandrijving en een virtueel instrumentenpaneel. Jaguar viert het jubileum van het vlaggenschip met een speciale editie: de Jaguar XJ50 ter ere van vijftig jaar Jaguar XJ.