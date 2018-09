Jaguar XE SV project 8 vestigt nieuw baanrecord

13 september 2018 | De Jaguar XE SV Project 8 bevestigt zijn status als snelste vierdeurs sedan ter wereld met een nieuw baanrecord op de WeatherTech Laguna Seca Raceway in Californië. De Jaguar liet een rondetijd van 1:37.54 minuten noteren op het 3,6 km lange circuit, waarmee deXE SV Project 8 het vorige ronderecord van een vierdeurs productiemodel met bijna een seconde verbrak. De auto werd bestuurd door de Amerikaanse coureur Randy Pobst.

De XE SV Project 8 is een extreme versie van de Jaguar XE. De XE SV Project 8 combineert een 441 kW (600 pk) sterke 5.0 V8 Supercharged benzinemotor met een automatische achttraps quickshift ZF-transmissie, een speciaal achterdifferentieel en onvervalste autosporttechniek. Het model accelereert in 3,7 seconden van 0 naar 100 km/uur en bereikt een topsnelheid van 322 km/uur. Daarmee is de XE SV Project 8 de snelst accelererende Jaguar tot nu toe.

Nederlander Michael van der Sande, de nieuwe Managing Director bij Jaguar Land Rover Special Operations, zegt: "Met deze rondetijd op Laguna Seca bewijst de Jaguar XE SV Project 8 opnieuw zijn indrukwekkende performance. De recordbrekende sedan is ontworpen, ontwikkeld en met de hand geassembleerd bij Special Vehicle Operations en bedoeld voor de meest veeleisende racefanaten ter wereld."

De Jaguar XE SV Project 8 wordt in een gelimiteerde oplage van 300 stuks met de hand gebouwd in het SVO Technical Centre in Warwickshire. Er is keuze tussen de tweezits Track Pack-uitvoering en de op weggebruik gerichte vierzitter.