Jaguar XE SV Project 8 is snelste sedan op de Nurburgring

29 november 2017 | De Jaguar XE SV Project 8 is de snelste vierdeurs sedan op de Nürburgring Nordschleife. Een op de productieversie gebaseerd prototype voltooide een ronde op het 20,6 kilometer lange circuit in een recordtijd van 7 minuten en 21,23 seconden. Daarmee is de sportsedan, ontworpen, ontwikkeld en met de hand gebouwd door Jaguar Special Vehicle Operations (SVO), 11 seconden sneller dan de vorige recordhouder en zelfs sneller dan sommige coupés en supercars.

De Jaguar XE SV Project 8 wordt aangedreven door de krachtigste versie van Jaguar Land Rovers 5.0 liter Supercharged V8 benzinemotor. De krachtbron levert 441 kW (600 pk) vermogen en 700 Nm trekkracht dankzij aangepaste motorsoftware en verbeteringen aan het inlaat- en uitlaattraject. Ook het koelsysteem is ingrijpend verbeterd voor optimaal uithoudingsvermogen op het circuit en bij warme weersomstandigheden. Jaguar combineert de krachtbron met vierwielaandrijving en voorziet de carrosserie van aerodynamische aanpassingen. Daardoor is een topsnelheid van 322 km/uur mogelijk en accelereert de auto in 3,7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/uur. De Project 8 is daarmee de snelst accelererende Jaguar tot nu toe. De aerodynamische aanpassingen zorgen ook voor een enorme reductie van lift en meer dan 122 kg neerwaartse druk bij een snelheid van 200 km/uur.