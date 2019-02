Jaguar XE

Jaguar XE ondergaat facelift

26 februari 2019 | De Jaguar XE is op tal van punten aangescherpt. Het uiterlijk is aangepast en oogt sportiever. Er is een compleet nieuw en luxueuzer interieur en de XE is voorzien van geavanceerde technologieën uit de I-PACE. De gefacelifte Jaguar XE is per direct verkrijgbaar vanaf 57.380 euro inclusief BTW/BPM voor de XE P250.