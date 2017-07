Autotest | Infiniti bouwt exclusieve auto's met aan boord exclusieve techniek. Dankzij de hoogwaardige en vaak zelfs vooruitstrevende techniek rijdt een Infiniti beter dan een doorsnee auto. Om nog meer te kunnen genieten van die bijzondere techniek, is er nu ook een Infiniti met een bijzondere verpakking: de Q60 Coupé.

De Q50 sedan is de middelgrote zakenauto van Infiniti. De Q50 rijdt niet alleen bovengemiddeld goed dankzij innovatieve techniek, maar ook dankzij de opzet. De Q50 heeft namelijk de opzet van een sportwagen met achterwielaandrijving en een evenredige verdeling van het gewicht over de voor- en achterwielen.

En dat vormt de ideale basis voor een sportcoupé! Let daarbij op de woordkeuze; de Q60 is geen sportwagen, maar wel een sportieve coupé. De Q60 heeft een langgerekt silhouet met scherpe vouwen in het plaatwerk. Chromen accenten benadrukken de vormen waar dat nodig is, met als resultaat een ronduit begeerlijke auto.

Ruimte en uitrusting

Binnenin is het coupé-gevoel compleet. De Q60 heeft een lage zit en geeft een geborgen gevoel. De sportstoelen zitten, of beter gezegd liggen, heerlijk. De beenruimte achterin is redelijk, de hoofdruimte alleen voldoende voor kleine kinderen.

Het dashboard is vrijwel ongewijzigd overgenomen van de Q50, inclusief twee beeldschermen bovenelkaar in de middentunnel. Het bovenste beeldscherm is vooral bedoeld voor het navigatiesysteem, het onderste voor "infotainment" (radio, media en telefoon). In de praktijk werkt het dubbele beeldscherm prettig omdat nooit gewisseld hoeft te worden tussen functies. De ervaring is vergelijkbaar met die van een groot staand beeldscherm zoals onder andere Renault, Tesla, Volvo en McLaren leveren.

Voor het audiosysteem riep Infiniti de hulp in van Bose. Het "performance audiosysteem" klinkt met de juiste instellingen van de toonregelingen aardig, maar de helderheid blijft ver achter bij die van andere hoogwaardige audiosystemen in dit segment.

Veiligheid

Infiniti kan goed meekomen als het gaat om luxe, maar loopt voorop als het gaat om veiligheid. Net als bij andere moderne auto's kijken camera's, radars en lasers met de bestuurder mee. Infiniti kijkt echter nog verder en kan ook voorspellen wat er voor de voorligger gebeurt. Op die manier verandert een kop-staart botsing niet in een kettingbotsing.

Heel prettig is dat de Q60 automatisch inhoudt als het overige verkeer remt, ook wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de adaptieve cruise-control. Met andere woorden: wanneer het overige verkeer remt, houdt de Q60 in om de bestuurder alert te houden. Heel prettig en heel slim!