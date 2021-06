Honda onthult 11e generatie Civic

24 juni 2021 | Honda heeft de eerste afbeeldingen vrijgegeven van de gloednieuwe Civic vijfdeurs, de 11e generatie van de hatchback van het merk. Civic blijft voor Honda het kernmodel in Europa en de nieuwste generatie bouwt voort op bijna 50 jaar erfgoed.

De gloednieuwe Civic is exclusief als hybride beschikbaar en wordt het nieuwste model met de e:HEV-aandrijflijn (Hybrid Electric Vehicle). Hiermee behaalt Honda zijn doelstelling dat alle Europese reguliere modellen tegen 2022 geëlektrificeerde aandrijflijnen moeten hebben.

Sinds de lancering in 1972 is de Civic goed ontvangen door klanten over de hele wereld, met meer dan 27 miljoen verkochte units in 170 landen. De gloednieuwe Civic e:HEV moet dit succes voortzettenen zal vanaf de herfst van 2022 in Europa beschikbaar zijn.

