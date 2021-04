Honda introduceert HR-V e:HEV

22 april 2021 | Honda introduceert de HR-V e:HEV. De HR-V e:HEV wordt aangedreven door Honda's hybride aandrijflijntechnologie met twee motoren. De compacte SUV voegt zich voor het eerst bij Honda's e:HEV-modellen (hybride elektrisch voertuig) en vertegenwoordigt een van de laatste stappen in de toewijding van het merk om al zijn reguliere modellen in Europa in 2022 te hebben geƫlektrificeerd. De nieuwe HR-V e: HEV zal eind 2021 in Europa verkrijgbaar zijn.

Met zijn naar voren gerichten karakterlijnen en gladde oppervlakken vertegenwoordigt de nieuwe HR-V e:HEV de eenvoudige, strakke, moderne ontwerpfilosofie van het merk dat al terug te vinden is in recente, nieuwe Honda-modellen. Het gestroomlijnde design wordt mogelijk gemaakt dankzij een 10 mm grotere bodemvrijheid en een vermindering van de dakhoogte met 20 mm in vergelijking met het vorige model. De grotere wielen van 18 inch, standaard op de nieuwe HR-V, en een lagere overhang aan de voorkant versterken het SUV-uiterlijk.

Het naar voren uitstekende voorste gedeelte en teruggetrokken A-stijl creëren samen een lange motorkap, waardoor de cabine visueel meer naar achteren ligt en wat het coupé-uiterlijk verder accentueert. De combinatie van functionaliteit en uiterlijk komt tot uiting in het eenvoudige ontwerp van de achterklep, waarin de handgreep van de achterklep is geïntegreerd in het driedimensionale achterpaneel.

Aerodynamische verbeteringen zijn gerealiseerd zonder de onnodige ontwerpkenmerken die vaak de styling in gevaar brengen. Een luchtgordijnspleet in de voorbumper, de dorpelrand aan de achterkant en de gestroomlijnde vorm van hetachterlicht helpen allemaal om turbulentie te verminderen, en worden geholpen door de achterspoiler die luchtturbulentie achter het voertuig vermindert.

Het interieur is ontworpen met een focus op ruimte en licht om het gevoel van luchtigheid in de cabine te versterken. Dit luchtige gevoel wordt versterkt door een uniek 'Air Diffusion System' met L-vormige ventilatieopeningen inde bovenhoeken van het dashboard. Het systeem leidt op subtiele wijze een luchtstroom langs de voorste zijramen naar het dak, waardoor een werveling van lucht naast en boven de inzittenden ontstaat.

De nieuwe rijpositie is 10 mm hoger is dan het voorgaande model. Samen met ramen die zijn ontworpen om zoveel mogelijk licht binnen te laten, en die worden ondersteund door het horizontaal georiënteerde instrumentenpaneel op de vlakke lijn van de motorkap. Bovendien is de spiegelbevestiging lager in de deur geplaatst, waardoor het zicht rondom het driekwartgebied bij het draaien zou zijn verbeterd.

Honda's nieuwe generatie carrosseriestabiliserende voorstoelen zijn voorzien van matstructuurondersteuning, een vervanging van de vorige veerconfiguratie, die vermoeidheid tijdens lange reizen moet voorkomen en het comfort bij dagelijks gebruik zou verhogen.

Hoewel de afmeting van het voertuig over het algemeen hetzelfde zijn als die van het voorgaande model, belooft de nieuwe HR-V meer been- en schouderruimte, voor een groter gevoel van ruimtelijkheid en comfort. Naast de 35 mm meer beenruimte achterin, heeft de rugleuning een grotere helling van twee graden in vergelijking met de vorige generatie HR-V, mogelijk gemaakt door de centrale tankindeling van Honda en de indeling van de hybride onderdelen.De configuratie van het platform zorgt er ook voor dat Honda de veelzijdige Magic Seats achter kan behouden die zowel volledig platte of opklapbare stoelflexibiliteit bieden, afhankelijk van de benodigde laadruimte.

De opbergruimte in de HR-V is ook geoptimaliseerd, met een middenconsole in het midden van de cabine plus een voorvak voor kleine voorwerpen met usb-oplaadpunten aan de voor- en achterkant, samen met een draadloos oplaadstation. Het audiosysteem en de externe versterker en de door aanraking geactiveerde cabinelichten versterken het premium interieurgevoel en de comfortabele sfeer nog meer.

Het HR-V platform maakt gebruik van Honda's M/M-principe, en is ontworpen met hybride aandrijflijnonderdelen die in het chassis en in het motorcompartiment zijn verwerkt. Dit, in combinatie met Honda's brandstoftank in het midden en de integratie van de batterij onder de laadvloer in plaats van de cabinevloer, zorgt ervoor dat de HR-V maximaal ruimte kan bieden voor vier volwassenen, ondanks de extra e:HEV-onderdelen.

Honda's bewezen e:HEV hybride technologie bestaat uit twee elektromotoren die verbonden zijn met een 1,5-liter i-VTEC benzinemotor, met een piekvermogen van de motor van 96 kW (131 pk) en een maximumkoppel van 253 Nm bij 4.500 tpm.

De e:HEV-configuratie omvat drie rijmodi die automatisch worden geselecteerd op basis van de rijomstandigheden. Voor efficiëntie trekt de HR-V op in de elektrische modus, waarna hij overschakelt naar de hybridemodus wanneer de motor veel koppel vraagt, en waarbij de benzinemotor wordt gebruikt bij hogere, constantere snelheden. De rijdynamiek wordt verbeterd door de verschillende prestatiemodi (Sport, Normal en Econ) terwijl de aanvullende rijmodus B geselecteerd kan worden via de versnellingspook voor krachtiger regeneratief remmen en voor een meer EV-achtige ervaring. De mate van energieregeneratie en de kracht van vertragen kunnen worden aangepast aan de wensen van de bestuurder via de Deceleration Selector achter het stuurwiel.

De 9-inch lcd--touchscreeninterface is ontworpen om afleiding van de bestuurder te minimaliseren, met een vereenvoudigde en volledig aanpasbare menulaag die gemakkelijke toegang biedt tot handige functies en bedieningselementen. De snelheid van de HMI is aanzienlijk verbeterd in vergelijking met HMI-systemenvan eerdere modellen. De bestuurder kan ook beslissen hoeveel informatie van het rijhulpsysteem wordt weergegeven op de 7-inch TFT e: HEV-meter, om afleiding tijdens het rijden verder te verminderen.

De interface, die wordt bediend via bediening in smartphone-stijl, maakt ook smartphone-mirroring mogelijk via Apple CarPlay (via Bluetooth, wifi of kabel) en Android Auto (kabel). Over-the-air software updates maakt upgrades naar de nieuwste functies en apps mogelijk.

De HR-V is voor het eerst uitgerust met Honda SENSING en beschikt over een uitgebreide reeks veiligheidstechnologieën en rijhulpsystemen. Honda SENSING ontvangt een upgrade voor de nieuwe HR-V inclusief de toepassing van een nieuwe, bredere monoculaire camera aan de voorkant met een hogere resolutie en supersnelle beeldverwerking; een verbetering ten opzichte van de vorige combinatie van camera en radarsensor. De nachtelijke werking van het Pedestrian Collision Mitigation Steering System en het Collision Mitigation Brake System (CMBS) is verbetert, waardoor de auto nu tegenliggers die het pad van de auto kruisen detecteert, inclusief fietsers en motorfietsen, en automatisch remt.

De HR-V beschikt over nieuwe Adaptive Cruise Control (ACC)-technologie die de veiligheid verbetert wanneer van rijstrook wordt gewisseld of wordt ingehaald. De stuurhoek en de laterale G-kracht worden nu beoordeeld in combinatie met de verbeterde camerabeelden om de auto eerder tijdens manoeuvres te versnellen. Dit zou zorgen voor een veiligere, soepelere overgang wanneer van baan wordt gewisseld. ACC beschikt ook over een functie voor het volgen op lage snelheden en remcontrole om de ingestelde snelheid tijdens het afdalen van een helling te behouden.

Blind Spot Information is nu beschikbaar op de nieuwe HR-V. Het gebruikt radartechnologie om auto's die zich in de blinde hoek van de bestuurder bevinden automatisch te detecteren en de bestuurder hiervoor via een waarschuwingssymbool in de zijspiegel te waarschuwen. De detectieafstand is verbeterd van 3 m naar 25 m voor meer vertrouwen van de bestuurder tijdens het rijden.

Cross Traffic Monitor is ook verbeterd; dit maakt gebruik van radarsensoren aan de zijkant om de bestuurder bij het achteruitrijden te waarschuwen voor naderende voertuigen van links of rechts. Hierbij wordt een hoorbare en visuele waarschuwing gegeven.

