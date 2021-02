Honda introduceert nieuwe HR-V

18 februari 2021 | Honda introduceert de derde generatie van de HR-V. De compacte is verkrijgbaar met een e:HEV-aandrijflijn met twee motoren. De gloednieuwe HR-V belooft geavanceerde veiligheids- en technologische functies, allemaal geïntegreerd in een strak design bedoeld om de ruimte en het comfort waar deze auto om bekend staat te verbeteren.

De volgende generatie HR-V e:HEV heeft een kenmerkend compact SUV-design dat geïnspireerd is op een coupé. Het nieuwe model belichaamt de naadloze, strakke, moderne designfilosofie van het merk die ook in andere recente Honda-modellen is terug te vinden, waarbij de belangrijkste concepten van functie en schoonheid worden gevolgd.

Het ontwerp omvat een nieuwe, geïntegreerde grille, terwijl de carrosserie een lange motorkap en scherpere, meer verticale zijkanten heeft om ervoor te zorgen dat er geen impact is op de binnenruimte. Het midden van de motorkap is laag en plat met schouderlijnen die naar de A-stijlen toelopen.

Net als het exterieur heeft het interieur een solide SUV-gevoel, maar met eigentijdse stoffen en zacht aanvoelende materialen. De minimalistische esthetiek, beginnende het horizontale instrumentenpaneel, is het resultaat van een overzichtelijk interieur en dashboard, waarbij elk element zorgvuldig is gepositioneerd om bij te dragen aan het gevoel van ruimte. Het gevoel van luchtigheid en ruimte wordt versterkt door een nieuw luchtdiffusiesysteem dat een gordijn van frisse lucht naast en boven de passagiers creëert, afkomstig uit L-vormige ventilatieopeningen in de bovenhoeken van het dashboard.

Dankzij Honda's compacte, geïntegreerde aandrijflijntechnologie en centrale tankindeling behoudt de nieuwe HR-V ook de veelzijdige Magic Seats die 'volledig platte' of 'omhoog geklapte' stoelflexibiliteit bieden, afhankelijk van de benodigde laadruimte.

