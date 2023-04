Ford presenteert E-Transit Courier

De nieuwe Ford E-Transit Courier maakt deel uit van een wereldwijd modellenoffensief. Ford investeert meer dan 50 miljard dollar om een toonaangevende rol te spelen in de EV-revolutie. Ford zet nu de volgende stap door de iconische Transit-bedrijfswagenfamilie uit te breiden met de E-Transit Courier. Deze compacte elektrische bestelauto voegt zich bij de grotere E-Transit en E-Transit Custom in de line-up van Ford Pro.

De volledig nieuwe Ford E-Transit Courier is dankzij de nieuwste technologie van Ford Pro volledig verbonden. Dit helpt om de efficiëntie te bevorderen, inclusief end-to-end laadoplossingen en beheertools van Ford Pro-software. Om ook de productiviteit verder te verhogen is de E-Transit Courier ontworpen rond een grotere en vooral flexibelere laadruimte die 25 procent meer laadvolume belooft dan het uitgaande model. De E-Transit Courier biedt daarbij onder meer een groter laadvermogen en ruimte voor twee europallets.

Volledig elektrische productiviteits- en oplaadoplossingen

De E-Transit Courier is voorzien van een volledig elektrische aandrijflijn. De elektromotor levert een vermogen van 100 kW. Ook biedt de auto de mogelijkheid tot rijden met één pedaal.

Ford Pro verwacht dat de E-Transit Courier populair zal zijn bij klanten die thuis opladen. Ford Pro Charging mikt op 11 kW AC 's nachts thuis opladen in 5,7 uur. Via het touchscreen in de auto of de speciale 'depotlaadsoftware' is het oplaadproces in te plannen om te profiteren van goedkopere energie 's nachts.

Snelladen kan ook. De E-Transit Courier biedt een DC-snellaadcapaciteit tot 100 kW. Naar verwachting resulteert 10 minuten laden in 87 kilometer extra rijbereik. Het opladen van de batterij van 10 tot 80 procent van de capaciteit duurt onder ideale omstandigheden naar verwachting nog geen 35 minuten. De Ford E-Transit Courier wordt ook geleverd met een jaar gratis toegang tot het BlueOval Charge Network, dat tegen 2024 zo'n 500.000 openbare laders omvat.

Klanten met vijf of meer voertuigen kunnen ook profiteren van een jaar lang gratis toegang tot de functies van Ford Pro Telematics. Het systeem helpt met behulp van live data het wagenpark te beheren en helpt de productiviteit te maximaliseren. Het systeem biedt functies ter ondersteuning van Ford Pro Charging. De gebruiker heeft inzicht in onder meer de huidige laadstatus en de voertuigspecifieke resterende actieradius.

Met Plug and Charge kunnen eigenaren van een E-Transit Courier het voertuig aansluiten op een compatibele BlueOval Charge Network-oplader en weglopen. Het opladen begint automatisch en na het loskoppelen stuurt het systeem een rekening met uitgebreid kostenoverzicht naar de eigenaar. Intelligent Range verzamelt daarnaast actuele gegevens in de cloud om nauwkeurigere actieradiuscijfers te berekenen.

Ontwerp

Het geheel nieuwe ontwerp van de E-Transit Courier zorgt in alle opzichten voor een groter laadvermogen. De breedte tussen de achterste wielkasten bedraagt 1.220 mm, zodat de compacte bestelwagen voor het eerst twee europallets kan vervoeren. Het totale laadvolume komt uit op 2,9 m3, zo'n 25 procent méér dan het uitgaande model. Het maximale laadvermogen van de E-Transit Courier bedraagt 700 kg, met een maximaal aanhangergewicht van 750 kg.

Een vondst is onder meer een 'squircle' stuurwielontwerp om de beenruimte en het zicht voor de bestuurder te verbeteren. Ook aan een aan de stuurkolom gemonteerde versnellingshendel, een start-stop knop en een elektronische handrem om plaats te maken voor meer bergruimte in het interieur is gedacht.

Het 'digiboard'-concept bestaat uit een 12-inch digitaal instrumentencluster en een 12-inch touchscreen met SYNC 4 centraal op het dashboard. Connected Navigation (abonnement noodzakelijk) kan de productiviteit verhogen en de werkdruk van de bestuurder verminderen dankzij updates over verkeer, parkeren, opladen en lokale gevaren. Draadloze compatibiliteit met Android Auto en Apple CarPlay is standaard. Nieuw in deze klasse is het Office Pack. Dit bestaat uit een opklapbaar vlak werkoppervlak en verlichting om het gebruik van een laptop, het invullen van papierwerk en een pauze in de cabine gemakkelijker en comfortabeler te maken.

Via een optioneel pakket is het model verkrijgbaar met Adaptive Cruise Control met Lane Centring en Stop & Go, Blind Spot Information System met Cross Traffic Alert, Intersection Assist en Reverse Brake Assist voor gemoedsrust in het stadsverkeer.

Elke E-Transit Courier is standaard voorzien van een ingebouwde modem. Hierdoor zijn niet alleen de speciale diensten van het Ford Pro-ecosysteem beschikbaar, maar profiteert de gebruiker ook van over-the-air software-updates. Naar de dealer voor een update is dus niet nodig.

Beveiliging en cost of ownership

Na activering van de ingebouwde modem profiteren gebruikers via Ford Pro Software van verbeterde voertuigbeveiliging en ontvangen ze waarschuwingen bij een aanrijding of inbraak. Met Fleet Start Inhibit kunnen wagenparkbeheerders de E-Transit Courier op afstand in- en uitschakelen om diefstal of ongeoorloofd gebruik buiten werkuren te helpen voorkomen.

Om de veiligheid te verbeteren zonder aftermarket-oplossingen, ontwikkelde Ford Pro in samenwerking met voertuigbeveiligingsexpert TVL speciale slotpakketten voor de E-Transit Courier, die in de fabriek worden gemonteerd. De pakketten bevatten speciale vergrendelingen om zogeheten 'peel and steal'-aanvallen tegen te gaan, evenals automatische vergrendeling voor de schuifdeur aan de zijkant. Dit verlaagt de werkdruk van de chauffeur en bespaart kostbare seconden bij elke levering.

Ford Pro Service verwacht dat de niet-geplande onderhoudskosten van de E-Transit Courier minstens 35 procent lager uitvallen dan die van dieselmodellen. De geheel nieuwe bestelwagen wordt net als de rest van de Transit-familie ondersteund door hetzelfde uitgebreide Ford Pro Service-netwerk; inclusief een groeiende Mobile Service-mogelijkheid, het FORDLiive connected uptime-systeem en het bedrijfswagendealernetwerk.

Ford Transit Courier

De geheel nieuwe Ford Transit Courier is in eerst verkrijgbaar met een reeks traditionele benzine- en dieselmotoren. Alle varianten worden in Craiova, Roemenië, geproduceerd door Ford Otosan. Ford Otosan bouwt in andere productiefacaliteiten ook de Transit Custom en de E-Transit. Ford Otosan is naar eigen zeggen Europa's grootste producent van bedrijfsvoertuigen, met een jaarlijkse productie van naar verwachting meer dan 900.000 eenheden in 2025.