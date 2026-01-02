Ford bedrijfswagens marktleider in 2025

In 2025 behaalde Ford PRO over het volledige jaar een marktaandeel van 23,9 procent in het Nederlandse lichte-bedrijfswagensegment. In totaal werden 4.968 Ford-bedrijfswagens geregistreerd, waarvan een groeiend aandeel - 59,8 procent over heel 2025 - volledig elektrisch. Het succes kwam tot stand in een markt die ingrijpend veranderde door nieuwe emissieregels, aangepaste fiscale regelingen en de introductie van mileuzones.

De marktleidende positie van Ford PRO in Nederland werd gedragen door sterke prestaties in vrijwel alle relevante segmenten. De Ford Transit Custom was in 2025 de bestverkochte bedrijfswagen van heel Nederland en daarmee ook nummer één in het 1-tonssegment. Ook de Ford Ranger leverde een uitzonderlijke prestatie. Met een marktaandeel van ruim 63 procent domineerde de Ranger in het segment, wat het model automatisch tot de meest succesvolle pick-up op de Nederlandse markt maakte.

De Ford Transit bewees eveneens zijn blijvende relevantie en behaalde het opnieuw een sterke derde positie in het 2-tonssegment. In het compacte segment onderscheidde Ford PRO zich met de E-Transit Courier en Transit Connect en is hier het enige merk dat twee modellen levert die beschikbaar zijn met alle gangbare brandstofsoorten en aandrijflijnen - conventioneel, plug-in hybride en volledig elektrisch.

Elektrificatie en productiviteit

Elektrische bedrijfswagens speelden ook in 2025 een steeds belangrijkere rol. Modellen als de E-Transit, E-Transit Courier en E-Transit Custom sloten aan op de veranderende behoeften van ondernemers, onder meer door strengere regelgeving, emissiezones en de wens om operationele kosten te verlagen.

In 2025 werden bovendien verbeteringen op de Ford E-Transit Custom aangekondigd, met onder andere een verbeterde actieradius, snellere laadtijden en slimme digitale functies, die bijdragen aan een efficiëntere werkdag. Hiermee bevestigt Ford PRO zijn focus op praktische innovaties die direct voordeel opleveren in het dagelijks gebruik voor ondernemers.

Extra dienstverlening als onderscheidende factor

Naast voertuigen investeerde Ford PRO nadrukkelijk in aanvullende diensten die klanten helpen hun wagenpark slimmer en efficiënter te beheren. Uit onderzoek van blijkt dat slechts 10 procent van de bedrijven momenteel optimaal gebruikmaakt van data uit het wagenpark. Met Ford PRO Telematics en FORDLiive ondersteunt Ford PRO bedrijven bij het beter benutten van voertuiggegevens, het voorkomen van ongeplande stilstand en het verhogen van productiviteit - van zzp'ers tot grote wagenparken.

Het jaar 2025 stond tevens in het teken van een bijzondere mijlpaal. Al zes decennia is de Transit een vaste waarde voor ondernemers in heel Europa. Ook vandaag de dag blijft het model onmisbaar, met een breed aanbod aan aandrijflijnen en carrosserievarianten, inclusief volledig elektrische uitvoeringen die klaar zijn voor de toekomst.