Ford verlaagt prijs Mondeo Hybrid

13 november 2020 | Ford heeft de prijs van de Mondeo Hybrid in 2021 verlaagd. De nieuwe prijsstelling geldt voor alle uitvoeringen van de Mondeo Hybrid, die beschikbaar is als 4-deurs sedan en Wagon.

De line-up start bij de complete Titanium. Voor de nieuwe vanafprijs van € 35.400 is hij standaard onder meer voorzien van een automaat, SYNC 3, een 8-inch Touch&Swipe screen met navigatie, een audiosysteem met DAB+, dual zone automatische airco en Ford Keyless Entry met Power Startbutton. Ook features zoals verwarmbare sportstoelen, Active Noise Cancellation en Multi Colour Ambient Lighting zijn standaard, evenals een elektrisch verwarmbare voorruit en het FordPass Connect modem.

De Mondeo Hybrid ST-Line onderscheidt zich met zijn Full Body Styling Kit, sportieve 18-inch lichtmetalen velgen, uniek ST-Line grille en sportieve wielophanging. De Wagon is daarboven voorzien van een grote achterspoiler en zwarte dakrails. Vanbinnen wordt de ambiance versterkt door onder meer de zwarte dakhemel (Wagon), de ST-Line instaplijsten en sportpedalen. Het met geperforeerd leder afgewerkte stuurwiel, de gedeeltelijk lederen bekleding en vloermatten zijn voorzien van de kenmerkende, rode ST-Line stiksels. Deze sportieve versie krijgt alle voorzieningen van de Titanium mee en daarbovenop 10-weg elektrisch verstelbare voorstoelen (bestuurdersstoel met memory), en de 'dip-on reverse' functie op de buitenspiegels.

De Vignale staat aan de top van het aanbod. Zijn 10-weg elektrisch verstel-, verwarm- én koelbare Multi-Contour sportstoelen met elf individueel instelbare luchtkussens en massage functie zijn standaard. Dat geldt ook voor de geperforeerde Vignale lederen bekleding in Charcoal Black of Cashmere Cream. Ook het instrumentenpaneel en de portierpanelen zijn bekleed met leder. Andere voorzieningen zijn het standaard aanwezige Premium Sony 390W Audiosysteem met twaalf luidsprekers (tien bij de Wagon), een achteruitrijcamera en adaptieve verlichting met Ford Dynamic LED koplampen. De Vignale is direct te herkennen aan de 18-inch velgen in Luster Nickel, de unieke voorzijde en de chromen Vignale-details op de deuren, deurgrepen en de achterklep.

De Mondeo Hybrid combineert zijn uitrusting met een relatief efficiënte aandrijflijn die onder meer bestaat uit een door een elektromotor ondersteunde 2.0-liter Atkinson-benzinemotor. Een generator zorgt voor het terugwinnen van remenergie om de batterij van 1,4 kWh bij te laden. Tot wel negentig procent van de remkracht is volgens Ford om te zetten in elektriciteit. De Mondeo Hybrid kan korte afstanden volledig elektrisch rijden, bijvoorbeeld in de stad en in fileverkeer. De hybride-aandrijflijn is goed voor een systeemvermogen van 140kW / 187pk.

De door Ford ontworpen continu variabele automatische transmissie zorgt daarbij voor een zo laag mogelijk verbruik. Andere technologieën die bijdragen aan het verbruik zijn Fords Smartgauge-interface om het brandstof- en stroomverbruik te monitoren, de elektrische stuurbekrachtiging en een elektrisch aangedreven airco, waterpomp en rembekrachtiging om de benzinemotor te ontlasten. Naast het lage verbruik en de lage uitstoot resulteert dit alles in een groen energielabel A.

Met de nieuwe 2021 prijsstelling is Mondeo Hybrid rijden nu mogelijk vanaf € 35.400. De ST-Line is er vanaf € 37.200. De Vignale is nu te configureren vanaf € 42.050. Voor de Wagon geldt een meerprijs van € 1.500.

