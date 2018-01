Ford Mondeo

Ford verlaagt prijs Mondeo Hybrid

3 januari 2018 | Ford heeft de prijs van de Mondeo Hybride verlaagd. Als Titanium is de hybride-variant van de Mondeo er nu vanaf 34.090 euro (fiscale prijs: 32.990 euro). Tot en met 31 maart 2018 geldt zelfs een prijs van 31.090 euro. Daarmee is hij de voordeligste uitvoering binnen het Mondeo-gamma geworden, en met een CO2-waarde van 92 gram per kilometer tevens de zuinigste. Nieuw voor 2018 zijn de rijker uitgeruste Mondeo Titanium X Hybride en de luxueuze Mondeo Vignale Hybride.