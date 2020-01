Ford introduceert Mondeo ST-Line Hybrid

13 januari 2020 | De Ford Mondeo Hybrid is voortaan ook leverbaar als sportieve ST-Line. De Mondeo ST-Line Hybrid onderscheidt zich met zijn Full Body Styling Kit, 18-inch lichtmetalen velgen, unieke ST-Line mistlampen en sportieve wielophanging. De Mondeo Wagon is daarbij voorzien van een grote achterspoiler en zwarte dakrails. Vanbinnen wordt de sportieve ambiance versterkt door onder meer de zwarte dakhemel, de ST-Line instaplijsten en de sportpedalen. Het met geperforeerd leder afgewerkte stuurwiel, de gedeeltelijk lederen bekleding en de vloermatten zijn voorzien van de kenmerkende, rode ST-Line stiksels.

De Mondeo Hybrid ST-Line krijgt alle voorzieningen van de Titanium mee en daarbovenop een 10-weg elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met memory, een 'dip-on reverse' functie op de buitenspiegels, een dubbel 4.2-inch LED-display en verwarmbare voorstoelen. Om de Mondeo ST-Line Hybrid helemaal af te maken, heeft Ford het Business Pack geïntroduceerd. Dit uitgebreide optiepakket bestaat onder meer uit volledig lederen bekleding, adaptieve LED-verlichting, Adaptive Cruise Control, BLIS, Forward Collision Warning, Distance Alert, Traffic Sign Recognition, Lane Keeping Aid en een elektrisch bedienbare achterklep (Wagon).

De Mondeo ST-Line Hybrid heeft een aandrijflijn die onder meer bestaat uit een door een elektromotor ondersteunde 2.0-liter Atkinson-benzinemotor. Een generator zorgt voor het terugwinnen van remenergie om de batterij van 1,4 kWh bij te laden. Tot wel 90 procent van de remkracht is zo om te zetten in elektriciteit. De combinatie van benzine- en elektromotor garandeert een riante actieradius. De Mondeo Hybrid kan korte afstanden volledig elektrisch rijden, bijvoorbeeld in de stad en in fileverkeer.

De hybride-aandrijflijn is goed voor een systeemvermogen van 140 kW / 187 pk. De door Ford ontworpen continu variabele automatische transmissie zorgt daarbij voor een zo laag mogelijk verbruik vanaf 4.2 l/100 km en een CO2-uitstoot vanaf 96 gr/km. Andere technologieën die bijdragen aan dit verbruik zijn Fords SmartGauge-interface om het brandstof- en stroomverbruik te monitoren, de elektrische stuurbekrachtiging en een elektrisch aangedreven airco, waterpomp en rembekrachtiging om de benzinemotor te ontlasten. Naast het lage verbruik en de lage uitstoot resulteert dit alles in een groen energielabel A.

De Ford Mondeo ST-Line Hybrid is nu bestellen. De 4-deurs sedan is leverbaar vanaf € 39.890 en de Wagon is er vanaf € 41.390. Het X Business Pack kost € 2.950. De Mondeo ST-Line Hybrid is zakelijk te rijden voor een bijtelling vanaf € 271 per maand (gebaseerd op fiscale waarde van € 38.790 en een inkomstenbelastingpercentage van 38,10%).