Ford presenteert C-Max Sport

3 mei 2018 | Ford presenteert de C-Max Sport. Deze nieuwe uitvoering van de C-MAX line-up combineert een dynamische uitstraling en een sportief interieur met de ruimte en het gebruiksgemak van een MPV. Om de prijs bescheiden te houden zijn de motoren niet sportiever gemaakt. De Ford C-MAX Sport is leverbaar vanaf 30.620 euro.

Vooral dankzij de zwarte uitvoering van het dak, de grille en de buitenspiegels springt de C-MAX direct in het oog. Ook de 17 inch lichtmetalen velgen in Rock Metallic en de achterspoiler en zijkirts benadrukken het dynamische karakter. De onderzijde van de voor- en achterbumper zijn in carrosseriekleur gespoten en de koplampen zijn uitgevoerd met LED dagrijverlichting. Achter beschikt de C-MAX Sport over parkeersensoren en de buitenspiegels zijn elektrisch verwarmd. De nieuwe C-MAX Sport is ook leverbaar in de nieuwe kleuren Chrome Blue en Diffused Silver.

De bestuurder en de passagier zitten stevig in de standaard sportstoelen en de hemelbekleding is uitgevoerd in zwart. De sportiviteit zit hem ook in details zoals de FordPower Startbutton, de pookknop met zwarte cijfers en het gebruik van contrasterende stiksels. Daarbij beschikt hij standaard over een middenconsole met armsteun, automatisch inschakelende dimlichten, een binnenspiegel met automatische dimfunctie en een regensensor.

Om de C-MAX Sport verder af te stemmen op individuele wensen, zijn er diverse mogelijkheden. Voor extra sportiviteit zijn er de 18 inch 5x2-spaaks lichtmetalen Rock Metallic/Machined velgen (meerprijs € 600). Voor € 1.525 is er bovendien het Advanced Technology Pack met Navigatie, SYNC3, automatisch inparkeersysteem, elektrisch inklapbare buitenspiegels en parkeersensoren vóór en achter en een achteruitrijcamera. Het Family Pack II is er voor € 500 en omvat Dual Zone Automatische Airconditioning, pollenfilter, middensconsole met armsteun, ventilatieroosters voor de achterpassagiers en ventilatieroosters in de B-stijl. Het Blind Spot Information System is er in combinatie met Cross Traffic Alert en elektrisch inklapbare buitenspiegels voor een meerprijs van € 700 en de Lane Departure Warning/Lane keeping Aid is er samen met het Driver Alert System, Verkeerstekenherkenning en het automatische dim-/grootlichtsysteem voor € 300.

De C-MAX Sport is per direct leverbaar in Nederland, voorzien van de 1.0 EcoBoost (92 kW/125 pk) vanaf € 30.620 of met de 1.5 EcoBoost voor € 30.920.