FIAT presenteert Pandina

Het nieuwe, witte dashboard en de nieuwe stoelen met Pandina-monogram en -logo in reliëf, dubbele gele stiksels, witte details en Seaqual-garen uit duurzame, volledig traceerbare grondstoffen uit zee-afval zijn bijzondere designelementen in de Fiat Pandina.

Het uiterlijk van de Fiat Pandina is verrijkt met speelse details, zoals het gezicht van een kleine panda op het spatbord, gele spiegelkappen, stootstrips met Pandina-opschrift en een 'Pandina'-zeefdruk op het derde zijruitje. Behalve in de bestaande carrosseriekleuren (Gelato White, Cinema Black, Passione Red en Italia Blue) is de Fiat Pandina ook leverbaar in het nieuwe Positano Yellow en in tweekleurige uitvoeringen met een contrasterend zwart dak.

De Pandina is uitgerust met nieuwe ADAS, een nieuw digitaal cluster en een nieuw stuurwiel. De standaarduitrusting van de Fiat Pandina omvat nieuwe functies die de bestuurder zowel in als buiten de stad van dienst kunnen zijn. Zo helpt rijbaanassistentie de bestuurder om zijn auto in zijn rijstrook te houden, helpt het Advanced Emergency Braking System kop-staartbotsingen te voorkomen en waarschuwt Drowsy Driver Detection de bestuurder wanneer die moe en minder alert is. Ook Traffic Sign Recognition is inbegrepen; dat detecteert en herkent verkeersborden en geeft die weer op het nieuwe, volledig digitale 7-inch instrumentenpaneel. De parkeersensoren aan de achterzijde beloven extra functionaliteit en maken parkeren in de drukke straten van de stad heel eenvoudig. De nieuwe cruisecontrol houdt vanaf een snelheid van 30 km/u de ingestelde snelheid aan zonder dat de bestuurder het gaspedaal hoeft in te trappen. Automatic High Beam past de verlichting automatisch aan de verkeersomstandigheden aan, wat rijden in het donker gemakkelijker maakt voor de bestuurder. Ten slotte completeren zes airbags de standaard veiligheidsuitrusting. De meeste functies worden aangestuurd door een camera die aan de binnenspiegel is gemonteerd.

FIAT voorziet de speciale Pandina ook van een nieuw, digitaal 7-inch instrumentarium met drie grafische modi, en een nieuw stuurwiel. De Pandina is bovendien uitgerust met een gloednieuwe 7-inch Radio DAB-touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.