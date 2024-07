Fiat past Panda aan voor modeljaar 2024

De Fiat Panda City (voorheen Urban) en de Pandina (voorheen Cross) zijn aangepast om aan nieuwe wettelijke eisen te voldoen op het gebied van veiligheid. De standaarduitrusting is daarom uitgebreid en voorzien van de nieuwste rijhulp- en veiligheidssystemen als Advanced Emergency Braking, Intelligent Speed Assist, Lane Keeping Assist, Verkeersbordherkenning en Drowsy Driver Detection.

De standaarduitrusting bestaat verder onder meer uit een 5 inch touchscreen, digitale radio met o.a. Bluetooth, parkeersensoren achter, cruise control, handmatig bediende airconditioning, elektrisch bedienbare ramen voor, nieuwe stoelen met PANDINA-patroon, elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, een digitaal instrumentarium, vijf zitplaatsen, zes airbags en de hiervoor genoemde veiligheidssystemen. De Panda voor modeljaar 2024 is te bestellen vanaf € 19.470.

De stoere Pandina uitvoering heeft het robuuste uiterlijk zoals dat bekend is van de voorgaande Panda Cross met contrasterende carrosseriedelen, extra beschermdelen en zwarte dakrails. De standaarduitrusting aanvullend op die van de Panda City zijn de 15-inch wielen, grootlichtassistent, lichtsensensor, LED dagrijverlichting en een 7-inch touchscreen met connectiviteit via Apple CarPlay en Android Auto. De Fiat Pandina is leverbaar vanaf € 21.970.