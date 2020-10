Fiat introduceert Panda Sport

20 oktober 2020 | In het jaar dat de Panda 40 is geworden, introduceert Fiat de Panda Sport onder andere voorzien van 16 inch lichtmetalen velgen, 7 inch touchscreen DAB-radio met Apple CarPlay en een donker interieur.

De nieuwe Fiat Panda Sport is herkenbaar aan de nieuwe tweekleurige 16-inch lichtmetalen velgen met een zwart en rood accent; de handgrepen en buitenspiegelbehuizing in carrosseriekleur (optioneel in glanzend zwart gecombineerd met een zwarte dak) en het exclusieve chromen 'sport'-logo op het zijpaneel. Ook is er een nieuwe Matt Grey kleur beschikbaar.

Nieuwe elementen in interieur zijn het titaniumkleurige dashboard, deurpanelen in eco-leer, zwart plafond, nieuwe stoelen met donkergrijze bekleding, techno-lederen details, stoffen zijpanelen en rode stiksel. En voor de klant die een gedurfder uiterlijk wil, kan de nieuwe Panda Sport op aanvraag worden uitgerust met het Pandemonio Pack; een duidelijk eerbetoon aan de kit die in 2006 op de Panda 100 HP werd gelanceerd - met rode remklauwen, zwart getinte ramen en een nieuw techno-lederen stuur met rode stiksels. Tot slot behoren de standaarduitrusting een smartphonehouder en de nieuwe 7 inch DAB -touchscreenradio met Apple CarPlay en compatibel met Android Auto.

Begin 2021 staat de Fiat Panda Sport bij de Nederlandse Fiat-dealer. Prijzen en technische details worden later bekend gemaakt.

