Niels van Roij bouwt unieke Fiat Panda 4x4

De exclusieve exterieur lak, toepasselijk Azzurro Blu genaamd, grijpt de allure van het azuurblauwe water dat de pittoreske Italiaanse kusten siert. Auto-ontwerper Niels van Roij heeft ook elk facet van het interieur van Piccolo Lusso samengesteld en getransformeerd tot een eenheid van weelde en comfort. De zachte lederen bekleding, die de deurpanelen, stoelen, het dashboard, het stuurwiel, de zonnekleppen en meer verfraait, straalt een sfeer van luxe uit. Het kleurenpalet dat voor het interieur is gekozen, is een knipoog naar de levendige bruine tinten van mediterrane architectuur, waardoor de cabine een gevoel van warmte en karakter krijgt. Een ander opvallend element van het interieurdesign is de bekleding van de stoelharten en het midden van de achterbank. Het gebruik van stof hier, geweven met kleine vierkantjes, dient als een ode aan het iconische vierkante silhouet dat synoniem is met dit Italiaanse stukje autodesign.

De Piccolo Lusso is ook een eerbetoon aan zijn oorsprong als Panda 4x4 Sisley en blaast nieuw leven in deze klassieke favoriet. Het originele interieur, door de tijd verweerd en niet meer te restaureren, onderging een opmerkelijke transformatie. Ter ere van de avontuurlijke geest van de Panda 4x4 werd het charmante Sisley-embleem van de 'man in een kano' geïntegreerd in de hoofdsteunen, deurpanelen en het stuur. Het motief dient als een constante herinnering aan de unieke Sisley-donorauto. Dit Sisley-embleem, dat ook de coachline aan de zijkant van de auto siert, vindt harmonie met het rijke bruine lederen interieur en vormt een elegant en samenhangend geheel.

Elk exterieur element dat traditioneel ongelakt werd gelaten, zoals de bumpers, spiegels, stootstrips, ventilatie-units onder de voorruit en zelfs de deurknoppen en de kleine drukknop op de achterklep, zijn in de schitterende Azzurro Blu lak gespoten, waardoor een harmonieus visueel statement ontstaat.

Om de subtiele alure van de Fiat Panda 4x4 Piccolo Lusso te vergroten, zijn witte richtingaanwijzers in de voorste hoeken gemonteerd en witte knipperlichten aan de zijkant. Deze laatste zijn speciaal voor de Piccolo Lusso gemaakt, aangezien ze alleen in oker bij Fiat verkrijgbaar zijn. Een vleugje luxe wacht zelfs in de kofferbak, waar een teakdek een visueel contrast biedt.

Arno Heirath, Kaeve Cars: "Deze bijzondere Panda is een fraai bewijs van de harmonieuze mix van ontwerpinnovatie en erfgoed, klaar om de harten van autoliefhebbers en kenners over de hele wereld te veroveren. De Panda 4x4 Piccolo Lusso one-off is exclusief te koop bij Kaeve Cars in Uden, voor € 30.000 ,-."