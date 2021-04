Fiat Professional onthult E-Ducato

22 april 2021 | Fiat Professional koos 22 april, de 51ste 'dag van de aarde' uit om de eerste 100% emissievrije elektrische E-Ducato te onthullen. De E-Ducato biedt een actieradius tot 370 kilometer, 5 jaar geprogrammeerd onderhoud, 5 jaar autogarantie en tot 10 jaar garantie op de batterij. De fonkelnieuwe, milieubewuste Fiat E-Ducato is nu te bestellen vanaf 51.900 euro.

Dankzij de 'all-forward'-architectuur, zonder uitstekende delen aan de onderkant van het chassis en met voldoende afstand tussen de zijrails, zijn de accu's optimaal onder de vloer geplaatst. Hierdoor blijven laadmogelijkheden intact die varieren van 10 tot 17 m3 in volume en bijna 2 ton gewicht.

De E-Ducato kan prestaties leveren die vergelijkbaar zijn met die van dieselversies. Dit dankzij een elektromotor met een maximumkoppel van 280 NM die tot 90 kW vermogen levert (ongeveer 122 pk) en een acceleratie mogelijk maaktvan 0-50 km/u in 5 seconden. De E-Ducato is uitgerust met een reeks modulaire oplossingen, uitgaande van 2 verschillende accupakketten (47 kWh en 79 kWh) en 4 soortenoplaadmodi. Met het accupakket van 47 kWh kan de E-Ducato in theorie tot 170 km afleggen in de gecombineerde WLTP-cyclus en tot 235 km in de stadscyclus. Met het accupakket van 79 kWh nemen de afstanden in theorie toe tot 280 km in de gecombineerde WLTP-cyclus, wat overeenkomt met 370 km in de stadscyclus. Het duurt onder ideale omstandigheden niet langer dan een half uur om voldoende op te laden om 100 km te rijden met de optionele DC snellader. Vermeldenswaard is dat de accu 10 jaar garantie hebben.

De E-Ducato biedt de Drive Mode Selector; in "normal" zorgt hij voor de ideale balans tussen prestatie en kosten en in "Eco" -modus bespaart hij energie. Als er echt een zware lading moet worden vervoerd,kan gekozen worden voor de 'Power'-modus.

Bovendien zullen de onderhoudskosten voor de E-Ducato ongeveer 40% lager zijn dan voor een auto met een conventionele motor. De totale eigendomskosten (TCO) zullen daarom naar verwachting in overeenstemming zijn met de dieselversies, waardoor het voertuig niet alleen duurzaam is vanuit milieuoogpunt, maar ook vanuit economisch perspectief.

De prijslijst van elektrische bestelauto start bij € 51.900 voor de 3,5 ton lengte 2 wielbasisversie (laadvolume van 10 m3), en stopt bij € 75.900 voor de 4,25 ton lengte 4 hoogte 3 versie. Als alternatief zijn de chassis-cabinevoertuigen verkrijgbaar vanaf € 51.900, - voor de 3,5-tons versie met lengte 2 wielbasis. Voertuigen die zijn uitgerust met een batterij van 79 kWh, hebben ook een acculader van 11 kW.

