Fiat Ducato

Fiat Ducato aangepast voor 2021

4 juni 2021 | De Fiat Ducato werd in 1981 geïntroduceerd. De nieuwe, alweer de 8ste serie, heeft aan de buitenkant wat lichte wijzigingen ondergaan, maar aan de binnenkant des te meer. Het interieur in de cabine is compleet vernieuwd en ook onder de motorkap is er nieuws te vinden in de vorm van nieuwe 2.2 Multijet 3 motoren (E6D-Final). Fiat Professional's vernieuwde Ducato is voorzien van geavanceerde rijassistentie- en veiligheidssystemen, heeft een vernieuwd dashboard, digitale cockpit, nieuwe aandrijflijnen en is de eerste die autonoom rijden level 2 in een bedrijfsauto mogelijk maakt.

