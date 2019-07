Fiat Ducato Electric

Fiat kondigt Ducato Electric aan

4 juli 2019 | Het eerste volledig elektrische model van Fiat Professional wordt verkrijgbaar in alle koetswerkversies en met dezelfde laadvolumes als de conventionele Ducato (10 tot 17 kubieke meter). De Ducato Electric heeft een laadvermogen tot 1.950 kilogram, en zal een actieradius van 220 tot 360 kilometer (NEDC-cyclus), een maximumvermogen van 90 kW en een maximumkoppel van 280 Nm krijgen. In de loop van 2020 wordt hij in de showrooms van Fiat en Fiat Professional verwacht.