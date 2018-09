Fiat 500X ondergaat facelift

7 september 2018 | De Fiat 500X heeft zowel uiterlijk als technisch een ingrijpende aanpassing gekregen met een nieuwe uitstraling, nieuwe turbobenzinemotoren en nieuwe technologie. De 500X voor modeljaar 2018 onderscheidt zich uiterlijk door nieuwe koplampen en achterlichten met LED-verlichting. Nieuwe interieurs versterken het originele 500-karakter en beloven daarnaast meer comfort en functionaliteit. Daarnaast wordt voor het eerst op een Europese Fiat een gehele nieuwe serie drie- en viercilinder FireFly turbobenzinemotoren toegepast. Deze krachtbronnen verbruiken ook tot 20% minder brandstof dan de vorige generatie benzinemotoren, terwijl ze tot 20% stiller zijn dan vergelijkbare turbodiesels. De rijbeleving wordt versterkt door de nieuwe rijassistentiesystemen die tot de standaarduitrusting van alle versies behoren. De automatische verkeersbordherkenning levert, in combinatie met de intelligentie snelheidsassistentie, een belangrijke bijdrage aan het vermijden van snelheidsovertredingen. Met een druk op een knop kan de maximum rijsnelheid worden afgestemd op de hoogst toegestane snelheid die op de verkeersborden wordt afgelezen, terwijl de eveneens standaard aanwezige rijbaanbewakingsfunctie waarschuwt voor het onbedoeld verlaten van de rijbaan op snelwegen.

De meest opvallende nieuwe designelementen zijn de LED-lichtunits. LED-dagrijlichten en -achterlichten zijn standaard en deze zorgen voor een modernere uitstraling, passend bij de nieuwe stylingelementen die onlangs op de andere modellen van de 500-serie zijn geïntroduceerd. Als optie zijn nieuwe koplampen leverbaar die volledig gebruikmaken van LED-technologie. Met behoud van de originele 500X-stijl bieden deze nieuwe units, die zijn ontwikkeld in samenwerking met Magneti Marelli, een 20% grotere lichtopbrengst ten opzichte van de xenon-koplampen die voor de vorige generatie werden aangeboden. LED-koplampen verbeteren niet alleen het zicht en de zichtbaarheid, maar verbruiken ook vijf keer minder stroom dan conventionele halogeenlampen. Bovendien draagt het aan daglicht verwante licht bij tot een geringere vermoeidheid van de ogen en hebben LED-koplampen een groter zichtbereik: bij een snelheid van 90 km/h worden obstakels bijvoorbeeld zo'n vier seconden eerder waargenomen dan met standaard halogeenkoplampen, wat overeenkomt met een afstand van 100 meter. De nieuwe lichtmodules geven het front van de nieuwe 500X een duidelijk onderscheidende uitstraling. Hetzelfde geldt in feite ook voor de achterlichtunits die dankzij de LED-verlichting niet alleen nog origineler en herkenbaarder zijn, maar ook de zichtbaarheid en dus de verkeerveiligheid verbeteren.

De nieuwe Urban-versie onderscheidt zich door een nieuw design van de voor- en achterbumper, terwijl de bumpers van de Cross en City Cross zijn voorzien van nieuw ontworpen beschermplaten die het avontuurlijke karakter van deze versies onderstrepen. Het onmiskenbare in Italiaanse stijl uitgevoerde interieur is leverbaar in zeven verschillende uitvoeringen. Deze worden verkregen door het combineren van de verschillende soorten bekleding (in stof of in Leder) met de diverse mogelijkheden op het gebied van afwerking en kleuren. Een van de belangrijkste innovaties betreft de gerestylede cockpit met een nieuw, beter afleesbaar instrumentenpaneel en een aangepast stuurwiel, dat een betere positionering van de handen van de bestuurder met meer grip claimt.

De nieuwe 500X is het eerste Europese Fiat-model waarin de nieuwe serie drie- en viercilinder turbobenzinemotoren wordt toegepast. Deze nieuwe Firefly-turbomotoren zijn uitgerust met een benzinepartikelfilter (GPF) en voldoen aan de emissienorm Euro 6/D. De nieuwe serie turbobenzinemotoren is op een modulaire structuur gebaseerd met een standaard slagvolume van 0,33 liter per cilinder. Naast een 1-liter driecilinder met een vermogen van 120 pk en een maximum koppel van 190 Nm, die wordt aangeboden in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak, omvat de serie een 1,3-liter viercilinder met een vermogen van 150 pk en een maximum koppel van 270 Nm. Deze motor is gekoppeld aan een geautomatiseerde zestraps DCT-transmissie met dubbele koppeling. Voor de Nederlandse markt worden alle motorvarianten uitsluitend in combinatie met voorwielaandrijving geleverd.

De nieuwe motoren zijn geheel van aluminium vervaardigd, wat ze licht maakt (de driecilinder weegt 93 kg). Het in samenwerking met FCA-dochter Teksid ontwikkelde motorblok is gemaakt van een onder hoge druk gegoten aluminiumlegering en er wordt gebruik gemaakt van een grondplaat om de beste balans te bereiken tussen constructieve sterkte enerzijds en geluids-, trillings- en gewichtsreductie anderzijds.

Een andere belangrijke innovatie op de nieuwe turbomotoren is de introductie van de derde generatie van FCA's exclusieve MultiAir-technologie. Dit MultiAir III-systeem optimaliseert het verbrandingsrendement door continu de lichthoogte en timing van de inlaatkleppen te regelen. De speciaal afgestemde inlaat- en uitlaatnokprofielen zorgen daarbij voor een aanzienlijke verbetering van het rendement bij lage motorbelasting. Door namelijk de inlaatkleppen vroeger te openen, kan een deel van het uitlaatgas worden gerecirculeerd. En door de inlaatkleppen later te sluiten, wordt tegelijkertijd de vullingsgraad bij vollast verhoogd. Op deze manier kan de MultiAir III-technologie bijdragen aan het verlagen van de compressieverhouding, het onderdrukken van detonatieverschijnselen en het substantieel verminderen van het brandstofverbruik, zelfs wanneer de motor zijn volle vermogen levert.

Alle versies zijn standaard uitgerust met twee nieuwe systemen: Traffic Sign Recognition en Speed Advisor. Het eerste herkent en 'leest' verkeersborden en geeft deze als pictogram weer in het instrumentenpaneel, terwijl het tweede de bestuurder in staat stelt om de rijsnelheid met een simpele klik aan de afgelezen snelheidslimiet aan te passen om snelheidsovertredingen te voorkomen. Eveneens standaard op alle versies is Lane Assist, een waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijbaan. Als optionele uitrusting zijn onder meer leverbaar Blind Spot Alert, dat constant de dode hoek aan de zijkant van de auto bewaakt, Safety Distance Manager (ACC), een geavanceerde vorm van cruise control waarbij de rijsnelheid van de auto wordt aangepast aan het overige verkeer en de afstand tot een voorligger, en de autonome noodremfunctie Autonomous Emergency Brake.

De nieuwe verkeersbordherkenningsfunctie Traffic Sign Recognition maakt gebruik van een camera achter de voorruit die de snelheidslimieten op de borden langs en boven de weg leest. Die informatie wordt in realtime naar het display in het instrumentenpaneel verzonden om zo de bestuurder te waarschuwen voor de geldende maximumsnelheid.

Het Uconnect 7-inch HD LIVE-systeem behoort tot de standaarduitrusting van alle 500X-versies. Deze nieuwste generatie van het Uconnect-systeem biedt onder andere handsfreebediening en audiostreaming via Bluetooth, tekstlees- en spraakherkenningsfunctie, een Aux-ingang en USB-poorten voor het aansluiten en opladen van een externe apparaat en bedieningstoetsen op het stuurwiel. Optioneel kan het systeem worden uitgebreid met een achteruitrijcamera en het nieuwste TomTom 3D-navigatiesysteem. Daarnaast biedt het de inzittenden toegang tot de Uconnect LIVE-services: na het downloaden van de gratis Uconnect LIVE-app vanuit de App Store of vanaf Google Play op hun smartphone, kunnen ze via het touchscreen op het dashboard bijvoorbeeld muziek streamen met Deezer en TuneIn, nieuwsberichten beluisteren van Reuters en navigeren met TomTom LIVE. Via Facebook Check-in en Twitter kunnen ze contact houden met vrienden. Ten slotte biedt Uconnect LIVE toegang tot eco:Drive dat op basis van een rijstijlanalyse praktische tips geeft om zuiniger en schoner te rijden en my:Car dat het mogelijk maakt alle technische en andere nuttige informatie van de auto bij te houden.