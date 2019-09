Fiat introduceert 500X Sport

12 september 2019 | Fiat introduceert de Fiat 500X Sport. De sportieve crossover dankt zijn prestaties aan een nieuwe 1.3 FireFly Turbomotor met een vermogen van 150 pk en 270 Nm aan koppel. De wielgeometrie is aangepast, de vering verlaagd, de kalibratie van de stuurinrichting is verscherpt en hij staat op 19-inch wielen met high-performance banden. Begin november staat de nieuwe Fiat 500X Sport bij de Nederlandse Fiat dealer. Prijzen worden binnenkort bekend gemaakt.

De nieuwe 500X Sport presenteert verschillende belangrijke technische aanpassingen die bedoeld zijn om de dynamiek, rijprecisie en controle te stimuleren. In het bijzonder heeft de nieuwe topversie een exclusieve sportwielophanging met een 13 mm geringere grondspeling, terwijl daarnaast als optie sportieve 225/40-banden en speciale 19-inch lichtmetalen velgen leverbaar zijn (de 500X Sport wordt standaard geleverd op speciale 18-inch lichtmetalen sportvelgen).

De 1.3 FireFly Turbo met 150 pk wordt toegepast in combinatie met een automatische DCT-transmissie. Ook is de kalibratie van de stuurinrichting aangepast om de bestuurder van een preciezere en reactievere feedback te voorzien. Daarnaast zorgen specifieke aanpassingen aan de schokdempers en de voor- en achterwielophanging - onder meer met behulp van de FSD-technologie (Frequency Selective Damping) - ervoor dat de 150 pk-sterke 500X Sport over een betere wegligging beschikt. Dankzij deze technische eigenschappen en zijn 19-inch sportbanden absorbeert de 500X Sport met 150 pk 1.3 FireFly-motor een 8% hogere zijdelingse versnelling (vergeleken met de 500X Cross met gelijke motor). De nieuwe afstemming van de wielophanging verbetert volgens Fiat de responsiviteit bij het insturen van een bocht, zou de neiging tot onderstuur met 26% verminderen en verkleint in extreme omstandigheden het risico van overstuur met 17%.

De 500X Sport draagt een Rosso Seduzione-kostuum, dat exclusief voor deze versie is ontworpen en de dynamische lijnen van de auto accentueert. Deze speciale rode 'teamkleur' wordt vervolgens verfraaid met een lange reeks titaniumgrijze details op de handgrepen, de speciaal ontworpen inzetstukken op de voorbumper, de frontlijst, de buitenspiegelkappen en de portiergrepen met het 500-logo in een donkerpaarse afwerking. Voor de dynamische uitstraling van het exterieur zorgen de vele sportieve elementen die tot de standaarduitrusting behoren, zoals zijskirts en brede wielkastranden in carrosseriekleur. Andere unieke details van de 500X Sport zijn de brede diffuser-achtige achterbumper, het verchroomde dubbele uitlaateindstuk - exclusief ontworpen voor dit Fiat-model - en de full-LED-verlichtingssystemen die 160% meer vermogen leveren dan halogeenlampen, maar met een lager energieverbruik. De LED-koplampen zijn gekoppeld aan LED-mistlampen, waardoor een homogene en sportieve lichtsignatuur ontstaat. Dit alles wordt bekroond met Sport-emblemen op de voorspatborden.

Voor wie de sportieve uitstraling wil verbeteren, bestaat de mogelijkheid om speciale sportbanden te bestellen met 19-inch lichtmetalen velgen en glanzend zwarte naafdoppen (de speciale 18-inch sportvelgen zijn standaard). Behalve in de exclusieve kleur Rosso Seduzione is de 500X Sport verkrijgbaar in de kleuren Bianco Gelato, Grigio Moda, Blu Italiano en Nero Cinema. Afgezien van de laatste kleur zijn alle kleuren te combineren met een zwart dak voor een suggestief two-tone exterieur.

Tegen het einde van het jaar zullen nieuwe 19-inch lichtmetalen sportvelgen beschikbaar zijn die zijn ontwikkeld door Mopar, de onderdelen- en servicetak van FCA. De nieuwe velgen onderscheiden zich door hun personalisatiemogelijkheden: zo kunnen ze vijf verschillende sets inzetstukken bevatten in de kleuren matbrons, miron, donkermiron, koper en titanium. De sets kunnen ook achteraf door de klant of de dealer worden gemonteerd dankzij een eenvoudige clipbevestiging (een bezoek aan de dealer is alleen nodig voor het verwijderen). Deze noviteit zal het reeds omvangrijke assortiment originele accessoires verrijken dat door Mopar speciaal voor de 500X Sport is ontwikkeld.

Dezelfde sportieve stijl die het exterieur kenmerkt, is ook terug te vinden in het interieur van de nieuwe 500X-topversie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de donkergrijze dakstijlen; de speciale grafische uitvoering van het TFT-instrumentenpaneel met diverse rode elementen, de aluminium pookknop, het techno-lederen sportstuurwiel dat onderaan is afgeplat, het titaniumgrijze dashboard en de diverse details in miron en Rosso Seduzione. Als optie kan de 500X Sport worden uitgerust met een alcantara-bekleding voor het sportstuurwiel en de kap van het instrumentenpaneel. Deze details zijn met de hand voorzien van rode stiksels en daarmee zorgen ze voor een vleugje sportieve elegantie dat uniek is in dit segment. Het interieur wordt gecompleteerd door nieuwe exclusieve stoelen. Deze zijn standaard bekleed in een combinatie van zwarte stof met vinyl en voorzien van grijze 500-logo's. Andere opvallende details zijn de zwarte vinylbiezen en de speciale stiksels in grijs en rood. Op bestelling zijn stoelen verkrijgbaar voorzien van een bekleding in zwart leder met een titaniumgrijze afwerking. Als optie zijn ook sportieve aluminium pedalen leverbaar, evenals voorste vloermatten met gepersonaliseerde stiksels.

De 500X is nuitgerust met verkeersbordherkenning, slimme snelheidsassistentie en automatische rijbaanbewaking. En om elke reis comfortabeler te maken, is de 500X Sport standaard voorzien van een Uconnect-infotainmentsysteem met 7-inch touchscreen, satellietnavigatie en ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto. Daarnaast behoren een automatische klimaatregeling en cruise control met snelheidsbegrenzer tot de standaarduitrusting, evenals achterste parkeersensoren en een elektrische parkeerrem.

De 500X Sport kan worden uitgerust met twee FireFly Turbo-benzinemotoren: een 1.0-versie van 115 pk in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak, en een 1.3-variant van 150 pk, voorzien van een automatische DCT-zesversnellingsbak met dubbele koppeling (plus stuurwielbediening als optie).

Tegelijk met de nieuwe 500X Sport debuteert ook de nieuwe 500X Lounge. Van buiten is de 500X Lounge herkenbaar aan de carrosseriekleurige spiegelkappen, de 16- lichtmetalen velgen, evenals de led-dagrijlichten en led-achterlichten. Maar de Lounge is van binnen verfijnd, zoals blijkt uit het met technoleder beklede stuurwiel en de armleuning tussen de voorstoelen. De allure van de 500X Lounge manifesteert zich ook in de standaarduitrusting die onder meer het innovatieve Uconnect LIVE-infotainmentsysteem omvat met 7-inch HD-kleurentouchscreen, DAB digitale radio en ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto. Het pakket standaardvoorzieningen wordt gecompleteerd door parkeersensoren voor en achter, ter bescherming van de bumpers tijdens het parkeren, en regen- en lichtsensoren die het automatisch in- en uitschakelen van de ruitenwissers en de verlichting regelen.

De 500X Cross is uitgerust met 19-inch wielen met 'grote en smalle' banden die zorgen voor een verbeterde aerodynamica en een daaruit voortvloeiende vermindering van het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het geluidsniveau.