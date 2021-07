Fiat 500X

Fiat introduceert 500 Yachting

1 juli 2021 | De Fiat 500X Yachting is de eerste "openlucht" 500X. De introductieversie is net als de Fiat 500 Yachting geïnspireerd op de luxe zeilsport en is leverbaar in een speciale kleurstelling die gewijd is aan de "Yacht Club Capri". Het uiterlijk van de 'launch editions' van de Fiat 500X en Fiat 500 Yachting zijn een eerbetoon aan de "Yacht Club Capri"; een van de meest prestigieuze zeilclubs in Italië. De stijl is geïnspireerd op zeilen en de elegantie van luxe boten. Zo is zowel de auto als kap blauw en verfraaien verchroomde designelementen beide modellen. Als blijk van exclusiviteit van de samenwerking met Yacht Club Capri, pronkt een "Yacht Club Capri"-logo op de zij- en achterkant van de twee Collectors' Editions.

Op zoek naar een Fiat 500X?

