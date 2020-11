Autotest | Er is altijd een verschil geweest tussen een Fiat 500 en zomaar een kleine auto. De Fiat 500 biedt geen superieure specificaties of baanbrekende techniek. Wat de 500 wel doet is dingen leuker maken. Dat geldt voor alles, van het uiterlijk tot de rijeigenschappen. Nu is het tijd voor de Fiat "500 e". Is de elektrische Fiat 500 leuker dan zomaar een elektrische auto?

Kijk naar de foto's en het antwoord is meteen duidelijk: ja! De Fiat 500 e heeft het iconische uiterlijk van alle voorgaande generaties, maar is doorontwikkeld naar het heden. De koplampen zijn half verzonken in de motorkap en zorgen samen met de hoog opgetrokken neus met gesloten grille een stoere en zelfverzekerde blik. De kromming in de onderbumper vormt een grijns die de vrolijke uitstraling geeft die kenmerkend is voor de 500. Een slim detail zijn de deurhendels, die zonder complexe techniek toch zijn verzonken in de portieren.

Dankzij het nieuwe uiterlijk lijkt de 500 e veel groter dan voorheen, maar in feite is de auto slechts 6 cm langer en breder dan de vorige generatie. Die laatste blijft vooralsnog te koop naast deze elektrische versie, want niet overal is men al zo ver met elektrisch rijden als in Nederland.

Uitrusting

Niet alleen van buiten heeft de 500 een sprong in de tijd gemaakt, ook het interieur is veel moderner geworden. Ondanks een bijna minimalistische opzet, met slechts een centraal beeldscherm en een gering aantal bedieningselementen, is het speelse karakter van de 500 gebleven. Zo loopt de kleur van het koetswerk over in de bovenzijde van het dashboard en wordt het dashboard aan de onderkant omarmd door een zwierige boog.

Dit alles staat de 500 niet alleen goed, het is ook een stuk praktischer in gebruik (ruimte) en logischer in de bediening (ergonomie). Een versnellingshendel is komen te vervallen. De 500 e wordt bediend met eenvoudige knoppen voor "vooruit", "achteruit" en "parkeren". Achter het stuurwiel zijn geen klokken te vinden, maar een beeldscherm. Fiat benut de mogelijkheden hiervan goed door diverse layouts aan te bieden waar steeds andere zaken centraal staan (navigatie, verbruik of snelheid).

Fiat is niet alleen laat met de introductie van een volledig elektrische auto, ook op het gebied van infotainment en semi-zelfrijdende functies bleef Fiat lang achter. Dat wordt echter helemaal goedgemaakt met de 500 e! De hier gereden top-uitvoering is voorzien van een modern infotainment-systeem met ondersteuning voor Apple CarPlay, Android Auto en inductie-laden. Bestuurders-assistentie omvat dodehoek-detectie, adaptieve cruise-control en automatisch remmen voor gevaar. Middels een app kan de bestuurder op afstand met de auto communiceren. Dit is zinvol om bijvoorbeeld het laadproces in de gaten te houden of om de auto vóór een rit te koelen danwel te verwarmen zonder dat dit ten koste gaat van de lading in de accu.

Ruimte

Net als bij de vorige 500 is de zit relatief hoog. Ook met de stoel in de laagste stand bleef de testrijder herhaald, maar vruchteloos, zoeken naar een manier om de zit te verlagen. Gelukkig is het stuurwiel voldoende verstelbaar om toch tot een goede zit te komen. Op de lange afstand valt op dat de stoelen nogal "plat" zijn en het lichaam daarom niet optimaal ondersteunen. Ook jammer: de hoofdsteunen zijn net niet hoog genoeg om de veiligheid van lange bestuurders te garanderen. Alle stoelen zijn bekleed met een materiaal dat is gewonnen uit plastic-afval uit zee. Deze stof voelt prettig aan en ziet er bovendien zo fraai uit, dat het het gehele interieur naar een hoger plan tilt.

Gezien de omvang van de auto zal het niet als een verrassing komen dat zowel de ruimte achterin als de bagageruimte klein zijn. Met een inschikkelijke bestuurder en bijrijder is het mogelijk om korte afstanden af te leggen met vier personen, maar comfortabel is dit niet. In de bagageruimte is een laadkabel te vinden in een keurige hoes (zodat de kofferruimte niet vies wordt als de kabel dat wel is). Onder de laadvloer is ruimte gemaakt voor een laadkabel waarmee aan het stopcontact thuis kan worden geladen.

Elektrisch rijden

De 500 e is leverbaar met een standaard accu (24 kWh) en standaard elektromotor of met een extra sterke accu (42 kWh) en extra sterke elektromotor (118 pk). Wanneer wordt gekozen voor de eerste, is de 500 e zeer scherp geprijsd (24.900 euro) en daarmee nauwelijks duurder dan soortgelijke auto's met benzinemotor. Toch zijn de kosten per kilometer veel lager (75% minder energiekosten, minimaal onderhoud, geen wegenbelasting, lage afschrijving vanwege weinig slijtagedelen). Hiermee verlaagt Fiat de drempel tot elektrisch rijden en juist met deze uitvoering kan Fiat eenzelfde revolutie teweeg brengen als met het oermodel uit 1957.

De testauto is echter de versie met de sterke accu, sterke elektromotor, de meest rijke uitrusting en dan ook nog eens een cabriolet. Daaraan hangt een stevig prijskaartje (35.000 euro), maar nog steeds zijn de gebruikskosten veel lager dan die van een auto met verbrandingsmotor. Dat de testauto is voorzien van de sterke motor is goed merkbaar: de 500 e is levendig en zelfs venijnig snel, zoals alleen een elektrische auto dat kan. Dat geldt niet alleen voor de sprint vanuit stilstand, ook van 100 naar 120 km/u is de 500 e gemeen snel. Omdat de prestaties in volmaakte stilte worden geleverd, geeft dat een superieur gevoel boven een auto die het alleen brullend en briesend kan.

Een ander voordeel van elektrisch rijden is de mogelijkheid om met één pedaal te rijden en die mogelijkheid biedt de 500 e ook. Wanneer wordt gekozen voor "range mode" houdt de auto sterk in bij het loslaten van het stroompedaal. Dan wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit en dat bespaart stroom. In tegenstelling tot andere elektrische auto's kan bij de 500 e niet worden ingesteld hoe sterk wordt ingehouden bij het loslaten van het stroompedaal, maar op de standaardinstelling is gelukkig weinig aan te merken. Voor gebruik op de snelweg is de standaard modus het prettigste. Dan rolt de 500 e bij het loslaten van het stroompedaal uit zoals een conventionele auto.

Met de 42 kWh sterke accu kan de 500 e in theorie 300 km afleggen (WLTP norm). Ondanks het feit dat de testrit werd verreden bij lage temperaturen (ongunstig voor elektrische auto's) en met een baldadige rijstijl (de verleiding was te groot) kon de beloofde actieradius worden gerealiseerd. Een rit door de stad kostte 15 kWh / 100 km. Op de snelweg verbruikte de testauto 14.1 kWh / 100 km. Opladen kan met 11 kW bij een publiek laadpunt en met 85 kW bij een snellader.

Weggedrag

Het rijplezier komt niet alleen van de motor, maar zeker ook van het weggedrag. Vanwege de accu's zijn elektrische auto's zwaar. Met een gewicht van 1.400 kg is de 500 e zeker geen lichtgewicht, maar het onderstel weet dit grotendeels te verhullen. Alleen wanneer doelbewust veel te snel een bocht wordt genomen, is merkbaar dat de banden het gewicht uiteindelijk niet in de gewenste koers kunnen dwingen. Dan verliest de 500 e zijn grip eerder dan een lichtere auto en moet het elektronische stabilitieits-systeem ingrijpen.

In de stad is de draaicirkel lekker klein. Daarom kan op het allerlaatste moment toch nog een afslag worden genomen of kan eenvoudig worden gekeerd waar andere auto's moeten steken. De besturing is zeer licht en bijna gevoelloos, maar juist wel direct. Dat geeft de 500 e een levendig karakter en het rijplezier waar de 500 al decennia lang om bekend staat!

Conclusie

Is de elektrische Fiat 500 leuker dan zomaar een elektrische auto? Ja, zonder twijfel. En net als de voorgaande generaties doet de 500 dat met een innemend uiterlijk en een levendig karakter. Of de prijs ook "leuker" is hangt sterk af van de gekozen uitvoering.

De basisversie met basis-batterij en basismotor verslaat de concurrentie met de handen op de rug. De eenvoudigste 500 e is namelijk niet alleen leuker, maar biedt ook veel meer auto dan de huidige elektrische auto's met eenzelfde prijskaartje.

Wanneer wordt gekozen voor de sterkere, rijkere uitvoeringen wordt het verschil met het bestaande aanbod kleiner. In vergelijking met de concurrentie biedt de 500 e vergelijkbare techniek (prestaties, actieradius, laadmogelijkheden, uitrusting, veiligheid) maar opnieuw veel meer karakter.

plus Vlot en levendig

Geslaagde vormgeving

Rijke, moderne uitrusting min Matige stoelen

Lichte, gevoelloze besturing

Opdringerige boodschappen van navigatiesysteem (uitschakelbaar)

Honda e

"Verliefd"

Opel Corsa

"Gewoon elektrisch"

Peugeot 208

"De gulden middenweg"

Renault Zoe

"De puntjes op de e zetten"