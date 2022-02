Autotest | De nieuwe Fiat 500 biedt de keuze uit slechts één motor; het is altijd een elektrische auto. De Fiat 500 Electric biedt echter de keuze uit drie koetswerken! Hij is er als hatchback, cabriolet en in een versie met een extra zijdeurtje genaamd "3+1". Wat is het nut van dat zijdeurtje? En welke van de drie is de beste?

Ongeacht het gekozen koetswerk valt één ding meteen op aan de nieuwe Fiat 500: wat is 'ie groot geworden! Ten opzichte van de vorige generatie (2007 t/m 2022) is de opvolger 6 cm langer, 5 cm breder en 4 cm hoger. Echter, de verhoudingen zijn gelijk gebleven en daarom is de charme van het origineel behouden. Tegelijkertijd betreft het hier overduidelijk een nieuwe interpretatie van het origineel. De aanblik is minder guitig en meer zelfverzekerd geworden.

Ruimte en zitcomfort

De reden om inmiddels voor de derde keer met de 500 Electric op stap te gaan, is de beschikbaarheid van de zogenaamde "3+1" variant. Deze heeft aan de passagierskant een extra deur die tegen de rijrichting in opent. Het betreft hier slechts half deurtje, maar omdat een B-stijl (balk tussen het voor- en achterportier) ontbreekt, is dat voldoende om een ruime toegang tot de achterbank te krijgen. Voor bijvoorbeeld het plaatsen van een kinderzitje is dit een uitkomst!

Hoe goed de achterbank ook bereikbaar is: vanwege de bolle vormen van het koetswerk zijn de hoofd- en beenruimte achterin nog altijd matig.

De voorstoelen van de testauto zien er prachtig uit dankzij Fiat-logo's op de zitting en een crème-tint die perfect bij de lakkleur past. Bovendien zijn de stoelen bekleed met een milieuvriendelijk materiaal. Echter, over het zitcomfort heeft Fiat minder nagedacht. De stoelen zitten hoog, waardoor de inzittenden meer "op" dan "in" de auto zitten. De hoofdsteunen zijn keihard en nauwelijks verstelbaar, waardoor ze voor de gemiddelde Hollander niet verder dan de nek komen (met nadelige gevolgen voor de veiligheid). De 500 voelt daarom als een klein eenvoudig autootje, terwijl andere merken soortgelijke auto's middels comfortabele stoelen juist naar een hoger niveau weten te tillen.

Uitrusting

Ook het interieur is gebaseerd op het klassieke model, maar overduidelijk doorontwikkeld. En hier zit de grootste winst ten opzichte van de vorige generatie. De vormgeving is strakker, de afwerkingskwaliteit beter en de ergonomie beter doordacht. Helaas laat de bouwkwaliteit (of controle in de fabriek) te wensen over, want de testauto werd geplaagd door een loszittend paneeltje in het dashboard en windruis van de achterklep.

De uitrusting is modern en ook hier heeft Fiat met de 500 Electric een enorme sprong gemaakt ten opzichte van de vorige generatie. Het zogenaamde "U-Connect" audio-, communicatie- en navigatiesysteem is logisch opgezet, waardoor de vele functies eenvoudig kunnen worden benut. Bovendien is het met spraakgestuurde commando's te bedienen en was de testauto een goed verstaander. Alle gesproken bestemmingen voor het navigatiesysteem werden in één keer verstaan en dat is bij veel merken wel anders! Voor wie daar desondanks de voorkeur aan geeft, is ook voorzien in ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Ook deze werkten tijdens de test keurig.

De diverse bestuurders-assistenten zijn in de praktijk te alert. Ze waarschuwen voor ieder voertuig dat iets te dichtbij komt, waardoor de bestuurder de waarschuwingen steeds meer gaat negeren (of voor zover mogelijk uitschakelen). Zelfs de parkeerhulp zaait al paniek om een struik of stoeprand.

„Behalve dat de toegang tot de achterbank significant verbetert, maakt de extra deur de 500 ook tot een interessantere auto“

De 500 heeft elektrisch vergrendelende portieren en dat zorgt voor een vreemd ongemak. Ze maken namelijk geen geluid bij het vergrendelen van de auto en daardoor ontbreekt de nodige "feedback". Ook de spiegels klappen niet in en daarom is nooit duidelijk of de auto echt op slot zit. Controleren door de handgreep aan te raken kan niet, want dan ontgrendelt de auto vanzelf.

Opladen en bereik

In het intro werd gesteld dat de 500 Electric de keuze biedt uit één motor, maar dat is niet helemaal juist. Die ene motor levert naar keuze namelijk 70 of 118 pk en haalt zijn energie uit een batterij met een capaciteit van respectievelijk 24 of 42 kWh. In zijn meest eenvoudige versie behoort de 500 Electric daarom tot de voordeligste elektrische auto's op de markt en doet Fiat een heel scherp bod.

De "3+1" is vooralsnog alleen met de 118 pk sterke motor en 42 kWh batterij beschikbaar. Dat geeft volgens een meting naar de WLTP-norm een bereik van 312 km, waarmee Fiat een mooie balans heeft gevonden tussen prijs, bereik en prestaties. Laden kan via het stopcontact thuis, bij een publiek laadpunt en bij een snellader. Tijdens het laden geeft de 500 weinig informatie over het proces. Aan de buitenkant van de auto zijn alleen naast de laadaansluiting LEDs te vinden die aangeven hoe vol dan wel leeg de accu is.

Tijdens de voorgaande tests met de 500 Electric kon de beloofde actieradius goed worden gerealiseerd. Tijdens deze test in de winter kon zo'n 260 a 280 km op een volle batterij worden afgelegd. In de praktijk is dat ruim voldoende om zorgeloos te rijden, zonder iedere rit van tevoren te plannen. Bovendien kan vlot worden geladen bij de snellader, waardoor ook langere ritten mogelijk zijn. Ter indicatie: de tijd die het kost om rustig te lunchen is voldoende om zo'n 200 km bij te laden.

Rijeigenschappen

Net als de voorgaande generaties heeft ook deze nieuwste Fiat 500 een ronduit levendig karakter. Zeker voor een elektrische auto is dat bijzonder, want dit kleintje weegt vanwege de zware batterij bijna anderhalve ton! Fiat weet dat echter perfect te maskeren met een lichte besturing en een uitstekende wegligging. Dat laatste is te danken aan het lage zwaartepunt (batterij in de vloer), de gunstige verhouding tussen hoogte en breedte, de bandenkeuze en het prima onderstel.

Daar komt bovendien een meer dan enthousiaste reactie op het stroompedaal bij. In de standaardmodus gaat de 500 Electric er gretig vandoor. Dan is het heerlijk om met dit kleine elektrische autootje grote auto's met een ouderwetse verbrandingsmotor het leven zuur te maken! Voordat hun motoren eindelijk op toeren zijn, heeft de elektrische Fiat steevast een voor hen beschamende voorsprong genomen. Uiteraard doet de 500 Electric zijn werk in alle rust. Juist daarom valt op dat de elektromotor rond de 100 km/u een hinderlijke fluittoon produceert.

Door te kiezen voor de zogenaamde "range mode" kan met één pedaal worden gereden. Dan doet de elektromotor bij het loslaten van het stroompedaal dienst als dynamo en wordt energie teruggewonnen. Hoe meer energie wordt teruggewonnen, hoe meer de auto inhoudt. Een leuke bijkomstigheid is dat daarmee het rempedaal bijna niet meer wordt gebruikt. Met name in de stad maakt dat de 500 Electric nog fijner.

Conclusie

De Fiat 500 Electric is er als hatchback, cabriolet en 3+1. Voor iedere 500 Electric geldt dat Fiat een enorme sprong vooruit heeft gemaakt. De uitrusting is helemaal van deze tijd. Ondanks de retro-styling is de ergonomie doordacht. De rijeigenschappen zijn veruit superieur aan die van de vorige 500 en die van concurrenten met een benzinemotor. Bovendien heeft Fiat een goede balans gevonden tussen prijs, bereik en prestaties. Dankzij het lage zwaartepunt en de gretige elektromotor is de 500 Electric zo mogelijk nog levendiger dan de voorgangers. Tegelijkertijd zijn de kosten per kilometer spectaculair gedaald en is de uitstoot nul.

Ondanks de diverse kritiekpunten is de 500 Electric een feest om te rijden. En nu alle de varianten gereden zijn, is het tijd om de meest feestelijke te kiezen. Terwijl de meeste kleine auto's om de prijs en functionaliteit worden gekozen, is de Fiat 500 dankzij het uiterlijk ook een auto die met het hart wordt gekozen. En daarom blijft de cabriolet favoriet.

Echter, de 3+1 biedt dankzij het extra deurtje meer dan alleen extra functionaliteit. Behalve dat de toegang tot de achterbank significant verbetert, maakt de extra deur de 500 ook tot een interessantere auto. Bovendien is het een eenvoudige en solide constructie met een bescheiden meerprijs. Dus mag het een deurtje meer zijn? Ja, graag!

plus Slimme extra zijdeur

Levendig en wendbaar

Goede balans tussen prijs, bereik en rijkwaliteiten min Matige bouwkwaliteit

Hoofdsteunen te laag

Hinderlijke fluittoon rond 100 km/u

Honda e

"Verliefd"

Mini MINI

"Eeuwig jong"

Fiat 500 Electric

"Een nieuw begin volgens oude traditie"

Renault Zoe

"De puntjes op de e zetten"